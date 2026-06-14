İmparator Fatih Terim artık YouTube’da: “Bazı şeyler var, bekleyin”

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Efsane teknik direktör Fatih Terim, kendi adını taşıyan resmi bir YouTube kanalı açtı.

Kanalında paylaştığı ilk kısa videoda takipçilerine seslenen tecrübeli futbol adamı, "Bazı şeyler var, bekleyin" ifadelerini kullanarak takipçilerine mesaj verdi.

Terim'in Dünya Kupası boyunca YouTube'da yayın yapması bekleniyor.

“İmparator” lakaplı ünlü teknik direktör Fatih Terim, YouTube platformuna giriş yaptı. Kariyeri boyunca hem ulusal hem de global çapta büyük başarılara imza atan Türk futbolunun efsane ismi, şimdi yeşil sahalardan çıkarak dijital dünyada yepyeni bir başlangıç gerçekleştirdi.

Bu yılın Şubat ayında sosyal medya hesaplarından “Hani derler ya, çok yakında” başlığı ile bir video paylaşan Terim, “Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir… Yeni şeyler söyleyelim cancağızım…” ifadelerini kullanmıştı.

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Aylar öncesinde yaptığı bu açıklamaların ne anlama geldiği pek çok kişi tarafından anlaşılamamıştı. Son olarak Terim, bugün yayınladığı kısa bir tanıtım videosuyla, YouTube’da program yapmaya başlayacağını hayranlarına ve futbolseverlere duyurdu.

Fatih Terim, Dünya Kupası boyunca YouTube yayınları yapacak

Fatih Terim’in YouTube macerası, halihazırda büyük takipçi sayılarına sahip olan kanallarda çıkmak yerine, doğrudan kendi adını taşıyan resmi bir kanal ile başlayacak. Modern bir platform aracılığıyla bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere aktaracak olan deneyimli teknik adam, 2026 Dünya Kupası boyunca yayınlarıyla sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Kanalın açılışıyla beraber “Başlama Vuruşunu Yapalım” başlıklı ilk tanıtım videosu da paylaşıldı. 20 saniye uzunluğundaki videoda Terim, “Şimdi yine var… Bazı şeyler var yine… Bekleyin.” ifadelerini kullanarak izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Videonun sonunda 14 Haziran 2026 tarihine, ardından da son olarak YouTube ve 2026 FIFA Dünya Kupası logolarına yer verildi. Bugün sabah saatlerinde Türkiye A Milli Futbol Takımımızın müsabakadaki ilk resmi maçı yayınlanacak. Terim’in de maç sonunda ilk videosuyla seyirci karşısına çıkması ve karşılaşmayı değerlendirmesi bekleniyor.

Fatih Terim YouTube kanalı şu anda 24,7 aboneye sahip durumda. Her geçen dakika daha fazla takipçiye ulaşan tecrübeli teknik direktör, sosyal medyada geniş bir hayran topluluğu için sabırsızlık yarattı.