THY, FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanını gökyüzüne taşıyor

Reklam

Türk Hava Yolları, FIFA 2026 Dünya Kupası süresince turnuvadaki tüm karşılaşmaları canlı olarak yolculara sunacak.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçak içi eğlence sistemindeki Sport24 ve Sport24 Extra kanalları üzerinden maçların kesintisiz izleyebileceğini bildirdi.

LiveTV seçeneği mevcut olan tüm geniş gövdeli uçaklarda bu hizmet yer alacak.

Türk Hava Yolları, FIFA 2026 Dünya Kupası ile ilgili heyecan verici bir açıklamada bulundu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, başta A Milli Futbol Takımımız olmak üzere müsabakanın tüm heyecanı uçuşlarda canlı olarak takip edilebilecek.

THY’den gelen açıklamada, seyahat sırasında turnuva gelişmelerinden ve maç sonuçlarından uzak kalmak istemeyen yolcuları sevindirecek haber geldi. Yolcuların kesintisiz canlı yayın hizmetinin yararlanabileceği doğrulandı.

Reklam

Türk Hava Yolları turnuva boyunca kesintisiz yayın sunacak

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün’ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre LiveTV hizmetine sahip tüm geniş gövdeli uçaklarda FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere müsabakada yer alan tüm karşılaşmalar Sport24 ve Sport24 Extra kanalları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Dünya Kupası Heyecanını Gökyüzüne Taşıyoruz FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat ederken de kalbi futbolla… pic.twitter.com/rHvTN02LSg — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 12, 2026

“FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat ederken de kalbi futbolla atan misafirlerimiz, Sport24 ve Sport24 Extra kanallarımız ile bu büyük heyecanı gökyüzünde kesintisiz takip edebilecek. Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar! Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz.”

THY’den duygulandıran video: “Aynı Rüyadayız”

24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılan A Milli Futbol Takımı’nın ilk maçına saatler kala Türk Hava Yolları’ndan duygulandıran bir video geldi. Videoda mevcut milli takım futbolcularımızın yanı sıra eski milli oyuncular da boy gösterdi.

Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan video, “Bir ulusun hayali, milyonların inancı aynı heyecana, aynı umuda, aynı rüyaya inanıyoruz. Şimdi o rüyanın peşinde, mavi gökyüzünden yeşil sahalara uzanan yeni bir yolculuk başlıyor” notuyla yayınlandı.