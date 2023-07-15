EA Sports FC 24 fiyatı, sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve özellikleri

EA Sports FC 24 hakkında tüm merak edilen detaylar netlik kazandı. Çok yakında piyasaya çıkacak olan futbol simülasyonu oyunu, FIFA 23’ün halefi olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda oyun, Electronic Arts ile FIFA’nın ortaklığının resmen sona erişini sembolize edecek. Şimdiden oyunla alakalı beklentiler oldukça yüksek görünüyor.

EA Sports, unutulmaz futbol serisinin “FIFA” adını taşımayacak olan ilk oyunu için dünya çapında bir lansman sunumu gerçekleştirdi. Bu sunumda oyunla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar netleşmeye başladı. Eylül ayında piyasaya çıkacağı duyurulan oyunun fragmanı, fiyatı, özellikleri ve sistem gereksinimleri gibi ayrıntıları karşımıza çıktı. İşte detaylar…

FIFA ve EA Sports neden ayrıldı?

EA Sports FC 24’ün detaylarına geçmeden önce, Electronic Arts ekibi ile FIFA’nın neden yollarını ayırdıklarını hatırlatmakta yarar var. Geçen yıl FIFA 23 lansmanı sırasında bir açıklamada bulunan oyun stüdyosu, şu ifadelere yer vermişti: ”

“FIFA 23 bu isimle sona erecek. Yani EA Sports ile FIFA arasındaki 30 yıllık iş birliğinin sonu olacak. 1993’te Sega Mega Drive için FIFA Internacional Soccer yayınlanmıştı. Önümüzdeki yaz aylarında çıkacak oyunun adı ise EA Sports FC olacak.”

Bu anlamda basın bülteninde EA Sports FC’nin piyasaya sürülmesinin mevcut EA Sports oyunlarının hiçbirini etkilemeyeceğini ve Electronic Arts ile FIFA’nın en iyi ve en pahalı oyunu yayınlamaktan heyecan duyduğunu anlamak mümkün. Fakat bu kırılmanın birkaç sebebi bulunuyor. İlk olarak dünya futbol organizasyonu, özellikle de Katar’da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası’nda yaşananlar başta olmak üzere birçok yolsuzluk skandalı ile sarsıldı. Aynı zamanda EA için lisans maliyeti yüz milyonlarca Euro’yu aştı. Bu yüzden oyunu geliştirmek için kullanılabilecek büyük bir yıllık maliyeti ortadan kaldırıldı.

EA Sports Başkan Yardımcısı David Jackson, BBC’ye verdiği bir röportajda, şirketin gelecek için bir marka oluşturmak adına farklı bir yol izlemenin zamanının geldiğine inandığını dile getirdi. Jackson’ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde olmuştu:

“Futbol dünyası ve eğlence dünyası değişiyor ve bu dünyalar ürünümüzde birleşiyor. İleride, oyuncularımız bizden bu teklifte daha kapsamlı olabilmemizi talep edecek. Şu anda, etkileşimli deneyimin birincil biçimi olarak oyunla ilgileniyoruz. Yakında, içerik izlemek ve oluşturmak hayranlar için aynı derecede önemli olacak. 10 yıl önce FIFA ile imzaladığımız lisans anlaşmalarına göre, oyuncular için bu deneyimleri oluşturmamıza izin vermeyecek bazı kısıtlamalar vardı.”

Electronic Arts, FIFA ile lisans anlaşmasını 2013 yılında tamamladı. Bu süre zarfında FIFA lisans fiyatını ciddi bir şekilde artırma yolunda gitti. Dört yıllık Dünya Kupası döngüsü başına 1 milyar dolar üzerinde rakamlar talep edildi. Fakat yine de Jackson, bu ayrılığın sebebinin yalnızca mali bir karar olmadığını dile getirdi.

“Para çoğu anlaşmada kritik bir rol oynuyor, ancak bunu yapmamızın nedeni oyuncular ve ortaklar için mümkün olan en iyi deneyimleri yaratmak. Bunun bir parçası olarak, bir yere yaptığınız yatırımın bir yatırımdan daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğunu değerlendiriyorsunuz. Genel olarak, zamanla, artık oyun içinde oluşturabileceğimiz farklı deneyimler gibi oyuncular için en önemli alanlara yatırımlarımızın daha uygun olduğunu hissettik. Dünya çapında 150 milyon genç futbol taraftarına hitap eden bir platform yarattık.”

Bu ayrılık sonrasında yeni bir oyun yapmaya yönelen tek isim EA Sports olmadı. FIFA da 2024 yılı için yeni bir oyun geliştirmek adına büyük oyun şirketleriyle çalıştığını açıkladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, “FIFA adını taşıyan tek özgün ve gerçek oyunun futbolcular ve taraftarlar için mevcut olan en iyi oyun olacağı konusunda sizi temin ederim” dedi.

EA Sports FC 24’ten neler bekleniyor?

EA Sports Football Club 24 heyecan verici bir basın toplantısıyla oyunculara tanıtıldı. Yapılan sunum dünya çapında YouTube platformu üzerinden yayınlandı. Lansmana katılım sağlayan dünyaca ünlü yıldızlar arasında Luis Figo, Ronaldinho Gaucho, Didier Drogba ve Erling Haaland gibi isimler vardı. La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Libertadores gibi müsabakalardan sorumlu kişilerle ortaklıklarını genişleten şirket; ayrıca stadyum, takım, futbolcu ve ekipmanların lisanslarını topladı.

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, dünya genelinde futbol tutkusu ile beslenen 150 milyondan fazla oyuncuyla serinin oldukça güçlü bir hale getirdiğini dile getirdi. Şimdiye kadar karşımıza çıkan FIFA oyunlarının, günümüzde futbol oyunlarının oynanma şeklini etkileyip değiştirdiğini aktaran Wilson, EA Sports tarafından geliştirilen oyunların, gençlik liglerinde futbolu öğrenmenin bir parçası olarak kullanıldığını aktardı. “Futbol dünyanın en büyük sporu, bir tutku ve yaşam biçimidir” diyen yönetici, bir oyuna adanmış en büyük oyuncu topluluğunu yarattıklarının altını çizdi.

EA Sports’un futbol oyunlarında tecrübeli bir isim olarak tanınan Cam Webber, Wilson’ın ifade ettiği futbol tutkusunu vurgulayarak, serinin karşımıza çıkardığı ortak unsurların “özgünlük” ve “yenilik” olduğunu açıkladı. EA Sports FC 24 ile sahadaki sporculardan stadyumdaki taraftarlara kadar futboldaki her şeyi yeniden yaratmayı amaçladıklarını söyleyen isim, FC Futures ile ekipmana erişimle beraber genç oyunculara ilham vermek adına küresel topluluklara yatırım yapma planları olduklarını söyledi. Öte yandan bu noktada EA Sports’un Beats, Pepsi ve PlayStation gibi önemli ana ortaklara sahip olduğunu ekledi.

DJ Jackson ise EA Sports FC 24’teki yeni içerik ve ortaklıklarla ilgili bilgi verdi. Google Pixel Frauen-Bundesliga ve F Ligi ile oyunun kadınlar futbolu konusunda artık daha geniş bir kataloğa sahip olacağı belirtildi. Kulüpleri ve sporcuları temsil etmek adına Premier Lig ile kalıcı bir ortaklık kurulacağı açıklandı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi için UEFA ile yeni bir özel ve kalıcı anlaşmaya imza atıldığı eklendi.

EA Sports FC 24 oyununun yaratıcılarından biri olan Nick Wlodyka, merakla beklenen yapımla alakalı daha spesifik detaylar hakkında konuştu. Tecrübeli isim, oyunun Hypermotion V ile oynanış özgünlüğü ve gerçekçilik konusunda çağ atlayacağını ifade etti. 180’den fazla üst düzey maçın hacimsel verilerini kullanarak gerçek hayattaki futbol ritmini ve akıcılığını oyuna taşımak istediklerini dile getirdi. PlayStyles özelliğiyle birlikte gerçek hayattaki Opta verileri ve diğer kaynaklardan sağlanan verilerle beraber oyun tarzlarının daha kolay bir şekilde optimize edileceğini söyledi. Frostbite sayesindeyse geliştirilmiş Matchday deneyiminde daha gerçekçi detaylar yakalanabileceğinin altı çizildi.

EA Sports, merakla beklenen yeni oyunda Ultimate Team’de kadın futboluna da yer verileceğini söyledi. FUT modunun serideki şimdiye dek görülen en fazla oyuncu için kahramanlara, ikonlara, erkek ve kadın futboluna sahip olacağını söyledi. Ultimate Team Evolutions ile sezon boyunca oyuncuları geliştirmenize olanak sağlanacağı aktarılırken, FC Tactical sayesinde ise futbol deneyiminin tadını çıkarmanın yeni yollarının bir mobil oyun ile sunulacağı duyuruldu. Ayrıca profesyonel oyuncular için EA Sports FC Pro adlı bir yarışma gerçekleştirileceği dile getirildi.

EA Sports FC 24 fragmanı

Bu yılki fragman videosu, geçmiş sürümlerin modelini takip ediyor. Daha çok oyun motoruyla alakalı ayrıntıları ön planda tutan fragmanda, ne yazık ki yapımın gerçek oynanışının nasıl görüneceği hakkında pek fazla sonuca varmak mümkün olmuyor.

EA Sports FC 24 yenilikleri ve özellikleri

EA Sports’un merakla beklenen yeni futbol oyunu çok yakında karşımıza çıkacak. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 19 binden fazla oyuncu, 700’den fazla kulüp, 100’den fazla stadyum ve 30’dan fazla lig yer alacak. İşte oyunla alakalı açıklanan tüm detaylar:

Hypermotion, PlayStyles ve Frostbite

Sunumun öne çıkan detaylarından biri, FIFA 22 oyunundan bu yana mevcut olan ve bu yeni sürümde daha fazla orijinallik ve oyun gerçekçiliği vaat eden HyperMotion V oluyor. FIFA’nın üzerinde geliştirdiği bir motor olan Frostbite yeni oyunda güncellenmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Aynı zamanda sahada daha fazla gerçekçilik sağlamak için kukla modellerinden oyuncuların formalarının hareketliliğine kadar daha çok ayrıntıya yer verecek.

Etkinliğin dikkat toplayan bir diğer unsuru ise PlayStyles ile ilgili oluyor. Bu teknoloj, genel oyuncu değerlendirmesinin ötesine geçmek ve her oyuncuyu özel kılmak için özelliklerine daha fazla odaklanıyor. Umut verici bir yenilik olarak görülen bu özelliğin yine de oyundaki tüm oyunculara uygulanması biraz zor görünüyor. EA Sports’un yeni oyunu yayınlanana kadar bu yeni özelliğin ve duyurulan diğer özelliklerin gerçekte nasıl çalışacağına dair daha fazla açıklama yapılması bekleniyor.

Kariyer modu

EA Sports FC 24, FIFA serisinde de yer alan Kariyer modunda önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak. Bu yenilikler hem oyuncu hem de teknik direktör kariyerlerinde karşımıza çıkacak. Oyuncu kariyerinde, yeniden tasarlanan kişilik sistemi ve yeni PlayStyles özelliğinin devreye girmesine ek olarak, Oyuncu Temsilcisi adlı yeni bir özellik de bulunacak. Menajerlik kariyeri ise taktikleriniz üzerinde daha fazla kontrolde bulunmanızı vaat ediyor. Ayrıca teknik asistanlar ile yeni eğitim kaynakları da sunacak.

Ultimate Team

FIFA oyun serisi hayranlarının en sevdiği modlardan bir tanesi olarak bilinen Ultimate Team geleneği EA Sports FC 24’te de devam edecek. Ancak söz konusu mod, çok sayıda yenilikle karşımıza çıkacak. Modda, tarihte ilk kez erkek ve kadın futbolcular karıştırarak ideal takımınızı oluşturmanıza izin verilecek. Zira bilindiği üzere şirket, son dönemlerde kadın futbolunu ön plana çıkarmak için pek çok hamlede bulunmuştu. Bu yenilik ise bunun son halkası olarak dikkat çekiyor.

Ultimate Team ile ilgili bir diğer yenilik ise oyuncularınızı Ultimate Team Evolutions üzerinden geliştirmenize izin verilecek olması olarak belirtiliyor. Bununla beraber favori oyuncunuzun kullanım ömrünü ve rekabet gücünü sene boyunca uzatmanıza yardımcı olunacak.

Pro Clubs ve VOLTA

EA Sports FC 24, Pro Clubs ve VOLTA modlarını da içerecek. Bu modlarla alakalı şimdiye kadar yapılan açıklamalar, yeni nesil konsollar ve PC platformları arasında çapraz platform desteğinin yer alacağına işaret ediyor. Bunun haricinde söz konusu modlarla alakalı daha fazla detay henüz paylaşılmış değil. Ancak oyunun çıkış tarihinden önce şirketin bu modlara ilişkin yeni bilgilerle karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Kapak yıldızları

EA Sports FC 24’ün Ultimate Edition sürümünün kapak resmi, oyunun Ultimate Team sürümünde yer alması muhtemel bazı Icon kartlarının da ipuçlarını veriyor gibi görünüyor. Kapakta stüdyo, erkek ve kadın futbolundan hem eski hem de şu anda kariyerine devam eden 30’un üzerinde isme yer verdi.

Real Madrdi efsanelerinden bir tanesi olan Zinedine Zidane ve dünya futbolunu adeta dönüştüren bir isim olan Johan Cruyff kapakta ilk dikkat çeken isimler arasında görülüyor. Öte yandan bir diğer önemli figür, kadın futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan ve birden fazla FIFA Kadınlar Dünya Kupası galibiyeti yaşayan Mia Hamm karşımıza çıkıyor. Öte yandan günümüzde Manchester City forması giyen ve geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Şampiyonlar Ligi kupasını havalandıran Erling Haaland gibi genç yıldızlar ve kadınlar Ballon d’Or ödüllü Alexia Putellas da yer alıyor.

EA Sports’un seçtiği bu kapak yıldızları, ayrıca şirketin oyundaki yaklaşımını da temsil ediyor gibi görünüyor. Zira bilindiği üzere beklenen oyunda, Ultimate Team modunda erkek ve kadın futbolunu temsil eden oyuncular aynı sahada forma giyebilecek. Oyunun kapağında bulunan yıldızlar arasında şu isimlere rastlamak mümkün:

Johan Cruyff

Zinedine Zidane

David Beckham

Andrea Pirlo

Rudi Voller

Ronaldinho

Juan Roman Riquleme

Didier Drogba

Kylian Mbappe

Buyako Saka

Marcus Rashford

Jude Bellingham

Erling Haaland

Vinicius Jr

Marquinhos

Virgil van Dijk

Heung-min Son

Enzo Fernandez

Alexander Isak

Federico Chiesa

Youssoufa Moukoko

Leah Williamson

Alex Scott

Mia Hamm

Trinity Rodman

Alexia Putellas

Sam Kerr

Alexandra Popp

Selma Bacha

Leicy Santos

Marta

Yeni ligler

EA Sports FC 24’ün yalnızca erkek futbolunu değil, kadın futbolunu da ön planda tuttuğunu hatırlatmakta yarar var. Bu bağlamda stüdyo, hem kadın hem de erkek futbolu için yeni ligler getiriyor. Kadın liglerinde bir yenilik olarak F League ve Google Pixel Frauen-Bundesliga karşımıza çıkacak.

Arjantin LFP Avustralya A-League Avusturya Austrian Bundesliga Çin CSL İngiltere Premier League, EFL Championship, League One, League Two Fransa Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT D1 Arkema Almanya Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga Hindistan Hero ISL İtalya Serie A, Serie B Kore K League Hollanda Eredivisie Norveç Eliteserien Polonya Pro Ekstraklasa Portekiz Liga Portugal İrlanda SSE Airtricity Premier Division Romanya Superliga Suudi Arabistan MBS Pro League İskoçya Cinch Premiership İspanya La Liga EA Sports, La Liga Smartbank İsveç Allsvenskan İsviçre Credit Suisse Super League Türkiye Süper Lig Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer (MLS)

EA Sports FC 24 çıkış tarihi

Electronic Arts ekibi bu yıl her zamanki takvim döngüsüne sadık kalacak. Dolayısıyla heyecanla beklenen EA Sports FC 24’ün çıkış tarihi 29 Eylül 2023 Cuma günü olarak lanse edilmiş durumda. Bu sayede oyuncular Şampiyonlar Ligi deneyimine katılıp kupa kazanmak ve Ultimate Team takımlarını kurup geliştirmek için tüm hafta sonunu kullanabilecek.

FIFA oyunları 2019 yılından 2022’e kadar hep Eylül ayı içerisinde yayınlandı. Ancak yalnızca FIFA 21, EA Sports’un planlarının Koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğraması yüzünden olağan zamanından geri çekildi ve Ekim’de karşımıza çıktı. Son dört FIFA oyununun çıkış tarihleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

FIFA 20 – 24 Eylül 2019

24 Eylül 2019 FIFA 21 – 9 Ekim 2020

9 Ekim 2020 FIFA 22 – 27 Eylül 2021

27 Eylül 2021 FIFA 23 – 27 Eylül 2022

EA Sports FC 24 oyunu Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya çıkacak. Fakat Electronic Arts, oyunun eski nesil konsollar olan Xbox One ve PlayStation 4’te HyperMotion desteğine sahip olmayacağını hatırlatmakta yarar var.

EA Sports FC 24 erken erişim

Az önce de belirttiğimiz üzere EA Sports FC 24 çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak açıklanmış durumda. Fakat bu tarihe kadar beklemek istemiyorsanız, 22 Ağustos tarihinden önce Ultimate Edition sürümü için ön sipariş veren tüm kullanıcılar gibi siz de 7 gün erken erişim avantajından faydalanabilirsiniz. Yani oyunu bu şekilde 22 Eylül’den itibaren oynamanız mümkün olacak. Böylelikle özellikle de Ultimate Team gibi modlarda, rakiplerinize göre önemli bir avantaj sağlayacağınızı hatırlatmakta yarar var.

Bunun yanı sıra EA Sports, her zamanki gibi, abonelik hizmeti EA Play kullanıcıları için yeni EA oyunları satın alırken indirim ve bazı oyunlarda 10 saatlik deneme gibi ayrıcalıklar tanıyor. Bu durumdan EA Sports FC 24’ün de etkileneceği, tüm abonelerin herhangi bir ek ücret ödemeden veya Ultimate Team paketini satın almalarına gerek kalmadan 22 Eylül tarihinden itibaren 10 saat deneme sürümüne ulaşacakları belirtiliyor.

EA Sports FC 24 fiyatı

EA Sports FC 24’ün fiyatı platformdan platforma değişiklik gösteriyor. Oyun, Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarında standart sürümü ile 1.399,99 TL karşılığında satılacak. Öte yandan oyunun Ultimate Edition versiyonu ise yine Xbox One + Xbox Series X/S cihazları için 1.999,99 TL’den listelenecek.

PlayStation dünyasında ise EA Sports FC 24, 1.400 TL’den satılacak. Standart sürümü içeren bu seçenekte Kapak Yıldızı Kiralık Oyuncu Ögesi, Erkek Elçi Kiralık Ögesi, Kadın Elçi Kiralık Ögesi, Clubs OyunTarzı Bölme, Oyuncu Kariyeri Kişilik Puanları ve Teknik Direktör Kariyeri 5 Yıldızlı Antrenör ögelerine yer verilecek.

2 bin TL’ye listelenen Ultimate Edition versiyonu ise UCL Ultimate Team Kahraman, 7 Güne Kadar Erken Erişim, 4 bin 600 FC Points, Nike Ultimate Team Kampanyası, Nike Ultimate Team Kiralık ve Forma, TOTW 1 Ultimate Team Oyuncusu ve tüm standart sürüm özellikleri bulunacak. Aynı zamanda EA Play ile oyuncular yüzde 10’luk bir indirim sayesinde 2 bin TL yerine 1.800 TL’den oyuna ulaşabilecek.

29 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıkacak EA Sports FC 24’ün PC versiyonu ise Epic Games Store ve Steam platformlarında listelenecek. Oyunun standart versiyonu burada 1.199,99 TL olarak görülürken, Ultimate Edition paketi ise yüzde 10’luk bir indirimle 1.699,99 TL yerine 1.529,99 TL’ye satılacak.

EA Sports FC 24 sistem gereksinimleri

EA Sports FC 24’ün sistem gereksinimleri belli oldu. Eylül ayının sonunda piyasaya çıkması beklenen oyun, PC platformunda Windows 10 veya 11 işletim sistemine sahip oyuncular tarafından oynanabilecek. Minimum gereksinimler arasında Intel Core i5-6600K 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHZ işlemciler tavsiye edilirken, bellek için ise 8 GB RAM gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB donanımlarına sahip olmak gerekecek.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

Windows 10 – 64-Bit İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHZ

Intel Core i5-6600K 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHZ Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

EA Sports FC 24’ten daha yüksek bir performans ile faydalanmak isteyen oyuncular için ise Intel Core i7-6700 3.40GHz veya AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHZ işlemcilere ve 12 GB RAM’e sahip olmaları gerektiği belirtildi. Önerilen ekran kartları NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT olarak açıklanırken, “EA Sports FC 24 kaç GB?” sorusunun cevabı ise 100 GB olarak açıklandı.

Önerilen sistem gereksinimleri: