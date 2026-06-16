Duolingo’dan Dünya Kupası sürprizi: Avatarınızı milli takım formasıyla süsleyebilirsiniz

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Duolingo, Dünya Kupası heyecanını platforma entegre ederek kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Duo Cup adlı yeni özellik ile birlikte turnuvada mücadele eden 48 ülkenin formaları uygulamaya geliyor.

Kullanıcılar, dersleri tamamlayarak kazandıkları puanlarla kendi kişisel avatarlarını milli takım renkleriyle özelleştirebilecek.

Popüler dil öğrenme uygulaması Duolingo, FIFA 2026 Dünya Kupası organizasyonuna özel eğlenceli bir sürprizle karşımıza çıktı. Siz de kısa süreliğine geçerli olacak bu özellikten yararlanarak avatarınızı Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla süsleyebilirsiniz. Eğlenceli yenilik, kullanıcıların dil öğrenme motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

48 milli takımın forması Duolingo’ya geldi

Duolingo’nun bu keyifli yeniliğinin en dikkat çekici parçası, uygulama içi mağazada kullanıma sunulan özel turnuva bölümü olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, dil derslerini başarıyla tamamlayarak kazandıkları uygulama içi birimleri kullanıp kendi kişisel avatarları için lisanslı milli takım formaları satın alabiliyor.

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Turnuvada mücadele eden ülkelerin renklerini taşıyan formalar, profil özelleştirme seçeneklerine yepyeni bir soluk getiriyor. Yani Türkiye A Milli Futbol Takımı için hazırlanan formaların da oyunda yer aldığını hatırlatmak isteriz.

Kullanıcılar, ders çalışma serisini sürdürdüğü her gün için avatarını kişiselleştirmek üzere rastgele bir forma alıyor. İlgi çeken bu yeni özelliğin kampanya dönemi boyunca yeni ve eski öğrenciler de dahil olmak üzere iOS ve Android kullanıcıları için küresel olarak kullanılabilir olduğu belirtiliyor.

Yeni özellik 19 Temmuz’a kadar kullanılabilecek

Duolingo CEO’su Luis von Ahn bu yeni özellik ile ilgili LinkedIn hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

“Harika, Duo Cup burada! Öğrencilerin avatarları için kilidini açabileceği 48 milli futbol forması ekledik. Her gün serinizi uzattığınızda, rastgele yeni bir forma kilidini açıyorsunuz. Şu anda iOS’ta ve önümüzdeki hafta Android’de sınırlı bir süre için kullanılabilir. Bunu neden yaptık? Çünkü kişisel olduğunda öğrenme daha eğlenceli oluyor. Ve öğrenme daha eğlenceli olduğunda insanlar geri dönüyor. Eğer Guatemala forması olsaydı, onu giyerdim. Bunun yerine ABD formasını giyeceğim.”

Duolingo platformuna gelen Dünya Kupası temalı yeni özelliğin 16 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri ​​arasında kullanılabileceği belirtiliyor.