Selçuksports’un sahibi Selçuk Yılmaz tutuklandı: Emniyet ifadesi ortaya çıktı

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İllegal maç yayın ağı Selçuksports'un kurucusu Selçuk Yılmaz tutuklandı.

Yılmaz, hakkındaki iddiaları tümüyle reddetti.

Almanya'ya bir dövüş okulu sahibi olduğunu söyleyen isim, söz konusu platformla bir ilişkisi olmadığını öne sürdü.

Türkiye’nin en büyük illegal maç yayını sitelerinden biri olan Selçuksports’un sahibi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Özellikle de Süper Lig ve Avrupa kupaları müsabakalarını telif hakkı ödemeksizin korsan bir şekilde internetten yayınlayan bu platformun arkasındaki isim, uzun soluklu teknik ve fiziki takibi neticesinde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı’nın koordineli çalışmasıyla Denizli, Pamukkale’de yakalanan 40 yaşındaki Yılmaz, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaçak yayın ağının perde arkası ortaya çıktı

Sabah’ın haberine göre Afyonkarahisar doğumlu olan Yılmaz, 24 yaşına kadar memleketinde inşaat işçiliği yapıyordu. 2012 yılında gurbetçi eşiyle evlenerek Almanya’ya taşınan isim, Ingolstadt kentinde bir dövüş okulu işlettini beyan etti.

İşletmenin yaklaşık 10 çalışanı olduğunu söyleyen Yılmaz, aylık buradan 10.000 Euro kazandığını, bu paradan kendisine ayda 2.500 Euro kaldığını söyledi. Yıllardır yurt dışında yaşayan isim, 2 yıl evvel Denizli’de 1 milyon TL’ye müstakil bir villa satın aldığını söyleyerek iddiaları reddetti:

“Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını telefona kaydetme alışkanlığım yoktur. Ben sosyal medya kullanmam eşim de kullanmaz bu sebeple aktif kullandığım bir telefon değildir.”

Selçuk Yılmaz, herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadığını, bir yasa dışı bahis sitesinin nasıl kullanıldığını bile bilmediğini ifade etti. Bununla birlikte Selçuksports adını yalnızca çevresindeki insanlardan duyduğunu belirtti:

“Telefonum kaybolduktan sonra herhangi bir yere müracatta bulunmadım. Bu Selçuksports isimli siteye hiç girmedim, ismini insanlardan duymuşumdur. Fakat site ile alakalı bilgim yoktur. Hattın kapatılması amacıyla ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Almanya’da kullandığım telefonu Türkiye’ye gelirken orada bırakırım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle Selçuksports sitesinde kayıt açılmış.”

Bununla birlikte Yılmaz’ın belirli aralıklarla Kıbrıs’a gittiği, burada bazı yasa dışı bahis baronları ile bağlantı kurduğu tespit edildi. Fakat Yılmaz, bu ilişki ağını da kabul etmedi:

“Bu şahıslar üzerinden kimse benimle temasa geçmedi. Hiçbir şekilde görülmem olmamıştır. Şahısları tanımıyorum. Kıbrıs’a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs’a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim.”