EA Sports FC 24: Erken erişim oyuncu sayısı şaşırttı

Electronic Arts, FIFA ile 30 yıl boyunca devam eden lisans anlaşmasının sona ermesi ile birlikte ilk bağımsız futbol oyunu EA Sports FC 24 ile hayranları karşısına çıktı. Geçtiğimiz haftalarda erken erişim aşaması başlatılan EA Sports FC 24, kısa bir süre önce ise resmi olarak yayınlandı. PlayStation ve Xbox konsolların yanı sıra PC’de de kullanıma sunulan oyunun henüz erken erişim aşamasında milyonlarca oyuncuyu bir araya getirdiği öğrenildi.

EA ekibi neredeyse lansman gününe kadar pek çok ortaklığa imza attı. EA Sports FC, İspanyol futbolunun en büyük ligi olarak bilinen La Liga’nın ana sponsoru olduğunu duyurdu. Başarılı geçen PR sürecinin ardından yeni oyunuyla ismini dünya çapında duyurmayı başaran şirket, emeğinin karşılığını şimdiden almış gibi görünüyor.

EA Sports FC 24 erken erişim aşamasında 6,8 milyon oyuncu topladı

PCGamesN’in haberine göre dünyanın en popüler futbol oyunu serisinin yeni oyunu, erken erişim döneminde 6,8 milyondan fazla oyuncu ile henüz şimdiden dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Şirket, 22 Eylül tarihinde başlayan erken erişimi bir başarı olarak değerlendirdi. Verilere göre FIFA 23’ün erken erişim dönemine göre yüzde 25 oranında çarpıcı bir artış meyana geldi. Bu verilerle birlikte şirket, isim değişikliği ve FIFA ile yolları ayırmanın serinin popülaritesine herhangi bir zarar vermediğini bir kez daha ispatlamış oldu.

EA aynı zamanda serinin mobil oyunculara erişimini genişleten EA Sports FC Mobile’ı da yayınladı. Bu sayede konsol, mobil ve PC dahil tüm oyun platformlarında yeni nesil oyuncular için etkileyici bir deneyim oluşturan şirket, iddialı özellikleri ile satış listelerine damgasını vuracak gibi duruyor.

Tüm online modlar için çapraz platform desteğine sahip olan EA Sports FC 24 şu anda PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyunculara hitap ediyor.

Oyunun PC satış fiyatı 1.199,99 TL olarak biliniyor. Ultimate Edition sürümü ise 1.699,99 TL’den karşımıza çıkıyor. EA Play ile oyunun 10 saatlik deneme sürümüne ulaşmanın mümkün olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

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