DxOMark açıkladı! En iyi pile sahip akıllı telefon belli oldu

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendirilen bağımsız bir araştırma sitesi olan DxOMark, yine önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, 15 Şubat tarihinde piyasaya çıkan Honor Magic 5 Lite modelinin pil gücünü test etti. Oldukça beklenmedik bir biçimde cihaz, batarya performansıyla piyasadaki en iyi akıllı telefon olarak karşımıza çıktı.

3 gün dayanıklı pil performansı sunuluyor

DxOMark araştırmacıları yayınlamış oldukları raporda, Honor Magic 5 Lite’ın herhangi bir güç tasarrufu işlevi kullanmadan normal çalışma modunda üç gün (74 saat) boyunca çalışma kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Ekip, bu önemli parametre için 172 puan verdi.

5,100 mAh pil kapasitesine sahip olan Honor Magic 5 Lite, 40 watt hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede cihaz tam 46 dakika içinde yüzde 0’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. Bununla birlikte yalnızca 5 dakikalık şarjla 6 saat 14 dakika kullanım imkanı sağlanıyor. Tüm bu iddialı unsurlar, cihazı en iyi pile sahip akıllı telefon haline getiriyor.

En iyi pil gücü sunan akıllı telefon unvanına sahip olan Honor cihazı, bu başarıya ulaşmak için Honor X7a (22.5 watt hızlı şarj desteğine sahip 6,000 mAh pil kapasitesi) ve OPPO Reno 6 5G (65 watt hızlı şarj desteğine sahip 4,300 mAh pil kapasitesi) modellerini geride bıraktı.

Honor Magic 5 Lite özellikleri

6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan Honor cihazı 120 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık, yüzde 89,9 ekran-gövde oranı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi, 20:9 en boy oranı ve çizilmeye ya da düşmeye karşı dayanıklı cam teknolojisiyle dikkat topluyor.

Sekiz çekirdekli (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold ve 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) işlemciyle güçlendirilen Honor telefonu, Adreno 619 GPU ile çalışıyor. 128 GB dahili depolama alanı ile gelen cihazda 6 GB RAM kapasitesi bulunuyor. 5,100 mAh pil kapasitesiyle etkileyici bir batarya performansı sunan model, 40 watt hızlı şarj desteğiyle konforlu bir kullanıma olanak tanıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi ve Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzü ile çalışmaya başlayan Honor Magic 5 Lite, 64 MP ana kamera ile geliyor. Üçlü kamera modülünde 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens bulunuyor. Ön kısımda ise 16 MP selfie kamerası yer almakta. Geceyarısı siyahı, zümrüt yeşili ve titanyum gümüşü olmak üzere üç renk seçeneğiyle karşımıza çıkan cihaz, 362 Euro’dan başlayan fiyatlarla raflarda boy gösteriyor.