Honor X7a, 50 MP ana kamera ve yüksek pil gücüyle tanıtıldı

Çinli teknoloji firması Honor bugün yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeliyle karşımıza çıktı. Bütçe dostu satış fiyatı ile gelen Honor X7a, kendi fiyat aralığında en cazip seçeneklerden bir tanesi olarak dikkatleri üzerine topluyor.

Serinin standart modeli olan Honor X7’ye göre daha farklı bir tasarıma sahip olan uygun fiyatlı yeni seçenek, kamera adasında hap görünümlü tasarımdan vazgeçiyor. Bunun yerine lensleri, cihazın ana rengini takip eden bir dikdörtgen içerisine yerleştiriyor. Ön tarafta selfie kamerası için Infinity-V tasarımına yer veren şirket; gümüş, mavi ve gece yarısı siyahı renk seçenekleriyle piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.

Honor X7a özellikleri

Ekran : 6,7 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı

: 6,7 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Helio G37, IMG PowerVR GE8320 GPU

: MediaTek Helio G37, IMG PowerVR GE8320 GPU RAM kapasitesi : 6 GB

: 6 GB Dahili depolama alanı : 128 GB

: 128 GB Ön kamera : 8 MP selfie kamerası

: 8 MP selfie kamerası Arka kamera : 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens

: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens Bağlantı : 4G bağlantısı, Bluetooth 5.1, USB-C, P2 girişi

: 4G bağlantısı, Bluetooth 5.1, USB-C, P2 girişi Pil : 6.000 mAh pil kapasitesi ve 22,5 watt hızlı şarj desteği

: 6.000 mAh pil kapasitesi ve 22,5 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MagicUI 6.1 kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni telefonu 6,7 inç IPS LCD panelle geliyor. HD+ çözünürlük kalitesi (1.600 x 720 piksel) sunan cihazda akıcı bir mobil deneyim için 90 Hz yenileme hızı sunuluyor. Ön kısımda 8 MP selfie kamerası barındıran cihaz, arkada ise dörtlü kamera modülü taşıyor. 50 MP ana kameraya ek olarak telefonda 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

PowerVR GE8320 grafik kartıyla güçlendirilen Honor X7a, MediaTek Helio G37 işlemcisiyle çalışıyor. Daha önce bu işlemciyi TCL 30, Tecno Spark 9T ve Infinix Hot 20 Play gibi modellerde de görmüştük. Bunların yanı sıra cihazda 6 GB RAM kapasitesi ile 128 GB dahili depolama alanı eşleştiriliyor. Ek depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişine yer veriliyor.

Fiyatına göre son derece etkileyici teknik özellikler sunan Honor telefonu, 6.000 mAh geniş pil kapasitesi ile kullanıcılarına uzun ömürlü bir batarya performansı vaat ediyor. Bununla birlikte cihazda 22,5 watt hızlı şarj desteği kullanıcılara sunuluyor. Bluetooth 5.1 bağlantısı, USB-C bağlantı girişi ve P2 standart kulaklık girişi taşıyan model; kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi ile açılıyor. Buna ek olarak telefonda Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzü yer alıyor.

Honor X7a fiyatı

Siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Honor X7a ilk olarak Çin pazarında satılıyor.799 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 2 bin 200 TL) karşılığında satılan modelin çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.