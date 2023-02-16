Snapdragon 695 işlemcili Honor Magic 5 Lite piyasaya çıktı

Çinli teknoloji devi Honor yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Şirket, Magic 5 serisinin yeni üyesini hayranlarına tanıttı. Bir süredir merakla beklenen Honor Magic 5 Lite duyuruldu. Orta seviye donanımı ile dikkatleri üzerine çeken cihaz, Avrupa pazarını hedefleyen ve Honor X9a’nın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olarak lanse edildi.

Eski Huawei modellerini çağrıştıran bir tasarımla gelen yeni Honor telefonu, arka tarafta dairesel bir görünüme sahip üçlü kamera modülü ve bir LED flaşa yer verdi. Kavisli ekranıyla artı puan toplayan modelde birinci sınıf tasarım detayları yer alırken; aynı zamanda ideal performansı ve geniş pil kapasitesi de öne çıkan unsurlar arasında karşımıza çıkıyor.

Honor Magic 5 Lite özellikleri

Ekran : 6,67 inç OLED, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695

RAM kapasitesi : 6 GB

Dahili depolama alanı : 128 GB

Arka kamera : 64 MP (Ana kamera) + 2 MP (Makro lens) + 5 MP (Ultra geniş açılı lens)

Ön kamera : 16 MP

Pil kapasitesi : 40 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh batarya

Renk seçenekleri : Siyah, gümüş ve yeşil

İşletim sistemi : Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, ekran altı parmak izi tarayıcı

Yeni Honor telefonu arka kapakta mat bir yüzeye yer verirken, ön kısımda ise kavisli köşelere sahip büyük bir ekran sunuyor. 6,67 inç OLED panelle gelen cihazda Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Önde, orta tarafa yerleştirilmiş bir delik çentik detayı yer alırken; burada selfie çekimleri ve video konferans görüşmeleri için 16 MP’lik bir ön kamera taşınıyor.

Honor Magic 5 Lite, 64 MP ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılar için yüksek bir deneyim vaat ediyor. Buna ek olarak dairesel kamera modülünü 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens tamamlıyor. 5100 mAh pil kapasitesiyle kullanıcıların konforunu artırmayı amaçlayan şirket, 40 watt hızlı şarj ile bu iddiasını destekliyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 işlemcisi ile çalışan Honor cihazı, 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Kutudan çıktığı gibi Android 12 işletim sistemini çalıştıran model, Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

Honor Magic 5 Lite fiyatı

20 Şubat tarihinde belirli Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak olan Honor Magic 5 Lite gece yarısı siyahı, zümrüt yeşili ve titanyum gümüşü renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı şimdilik bilinmezken, orta seviye donanımla gelen telefon 379 Euro (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 650 TL) karşılığında alıcılara sunulacak.