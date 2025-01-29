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    Haberler Yapay Zeka

    DeepSeek, DALL-E rakibi yapay zeka görüntü oluşturma modelini yayınladı

    DeepSeek görüntü oluşturan yapay zeka aracını resmen duyurdu. DALL-E rakibi AI hizmeti kısa sürede büyük dikkat topladı.
    DeepSeek
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    • Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, açık kaynaklı AI tabanlı görüntü oluşturucu aracını piyasaya sürdü.
    • Şirket, yeni yapay zeka aracının DALL-E gibi rakiplerine göre daha iyi performans gösterdiğini öne sürüyor.
    • DeepSeek'in bu hızlı yükselişi, ABD'li yapay zeka şirketleri için tehlike sinyalleri yaratıyor.

    Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, DALL-E rakibi yeni yapay zeka görüntü oluşturma aracı Janus-Pro-7B ile karşımıza çıktı. Açık kaynaklı AI modeli, şirketin geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürdüğü Janus’u güncelliyor ve daha gelişmiş bir deneyim vaat ediyor.

    DeepSeek’in geliştirdiği yeni yapay zeka görüntü oluşturucu hizmetinin OpenAI’den DALL-E ve Stability AI’dan Stable Diffusion gibi tanınmış görüntüleme sistemlerini geride bıraktığı öne sürülüyor. Şirketin bu hafta yayınladığı kıyaslama verileri, yeni AI aracının pek çok konuda rakiplerini geçtiğini gösteriyor.

    Yeni yapay zeka aracının duyurusu, şirketin GitHub’daki resmi DeepSeek sayfasında yayınladığı teknik bir makale aracılığıyla internet kullanıcılarının karşısına çıktı. Ayrıca yeni model, görüntü oluşturmanın yanı sıra görüntü analizi işlevleri de sunarak daha işlevsel bir deneyime kapı aralıyor.

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    DeepSeek yapay zeka yarışında öne çıkıyor

    Görüntü oluşturan yapay zeka aracı Janus-Pro-7B, DeepSeek’in AI sektöründeki hızlı büyümesinde önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Şirket geçen ay, açık kaynaklı yapay zeka sistemi olan R1 modelini piyasaya sürdü. Yakın zaman önce R1, App Store’daki indirme sayısında ChatGPT’yi geride bırakmayı başardı.

    DeepSeek

    DeepSeek, R1’i yalnızca iki ayda yaklaşık 6 milyon dolar tutarında bir maliyetle geliştirdiğini bildirdi. OpenAI gibi piyasa değerleri 100 milyar doların üzerinde olan şirketlerin kapalı iş modellerini sürdürmesi, Çinli girişimin operasyonlarının uygulanabilirliği ve verimliliği hakkında bazı tartışmalara yol açtı.

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    Son olarak Janus-Pro-7B’nin piyasaya sürülmesi ve R1’in başarısı finans piyasası üzerinde önemli bir etki yarattı. Yatırımcılar, DeepSeek’in sınırlı kaynaklarla teknoloji devlerine eşdeğer ya da onlardan daha üstün sonuçlar üretmesini ve bunun ABD’deki teknoloji şirketlerinin hisselerinde dalgalanmalara neden olmasını şaşkınlıkla takip etti. DeepSeek etkileyici çıkışıyla ABD’li rakiplerinin 1 milyar dolar kaybetmesine yol açtı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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