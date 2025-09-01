Menüyü Kapat
    DeepSeek, artık her içerikte ‘yapay zeka yapımı’ uyarısını zorunlu kıldı

    Çinli yapay zeka platformu DeepSeek, AI ile üretilen içeriklere 'insan yapımı olmadığını belirten' uyarıların eklemesini zorunlu kıldı.
    DeepSeek
    • DeepSeek, yapay zeka tarafından üretilen tüm içeriklerin açıkça işaretlenmesini zorunlu kılan yeni kurallar getirdi.
    • Yeni kurallar, insan yapımı olmayan içeriklerin belirgin ve teknik işaretler içermesini gerektiriyor.
    • Kullanıcıların, işaretleri değiştirmesi veya kaldırması yasaklandı ve yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.

    OpenAI’ın sohbet botu ChatGPT ile rekabet eden DeepSeek, Çin’de platformunda yapay zeka tarafından oluşturulan tüm içeriklerin artık açıkça işaretlenmesini zorunlu kılan yeni kurallar getirdi. Şirketin yapay zeka içeriğini daha şeffaf hale getirmeyi ve kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlayan daha geniş çaplı çabaların bir parçası olarak kuralları devreye aldığı belirtildi.

    DeepSeek yayınladığı resmi bildiri ile yapay zeka sistemleri tarafından üretilen her şeyin, insan yapımı olmadığını gösteren net işaretler içermesi gerektiğini açıkladı. Söz konusu işaretler iki şekilde geliyor: insanların kolayca görebileceği bariz unsurlar ve içeriğin kendisine yerleştirilmiş gizli teknik materyaller.

    Görünür ve gizli işaretler nasıl çalışıyor?

    Görünür işaretler, “Yapay zeka tarafından üretilmiştir” yazısı, sesli anonslar veya içeriğin bir yerinde görünen grafikler olabilir. Gizli işaretler ise teknik verilere gizleniyor ve içeriğin türü, hangi şirket tarafından yapıldığı ve benzersiz bir kimlik numarası gibi detayları içeriyor.

    DeepSeek yapay zeka bildirisi
    DeepSeek yapay zeka bildirisi yayınladı / Kaynak: IT Home

    Kullanıcıların bu etiketlerle oynamasına hiçbir şekilde izin verilmiyor. Kaldırmak, değiştirmek, sahtesini yapmak veya gizlemeye çalışmak yasaklanmış durumda. DeepSeek ayrıca, kullanıcıların etiketleri manipüle etmesine yardımcı olacak araçları veya hizmetleri de yasakladı. Kuralları çiğneyenlerin yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğinin altı çizildi.

    Duyuruyla birlikte DeepSeek, yapay zekasının nasıl çalıştığını açıklayan teknik bir kılavuz da yayınladı. Belge, modellerini nasıl eğittikleri, hangi verileri kullandıkları ve içerik oluşturma sürecinin nasıl işlediği gibi konuları ele alıyor. İnsanların teknolojiyi daha iyi anlamalarına, daha sorumlu bir şekilde kullanmalarına ve herkese içeriğin nereden geldiğini bilme hakkı vermesine yardımcı olmayı amaçladığı vurgulanıyor.

    Öte yandan açıklanan yeni gerekliliklerin sadece DeepSeek’in kendi fikri olmadığını ve aynı zamanda Çin hükümetinin yeni düzenlemelerini de takip ettiğini belirtmekte fayda var. Ülkedeki çeşitli devlet kurumları tarafından yürürlüğe konulan kurallar, yapay zeka tarafından üretilen tüm içeriklerin izlenebilir ve üzerinde oynanamaz etiketlere sahip olmasını zorunlu kılıyor.

    Son olarak Çinli yapay zeka DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng kimdir? içeriğimize de göz atabilirsiniz.

