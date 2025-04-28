BMW otomobiller için DeepSeek yapay zeka desteği yolda

BMW otomobiller için yapay zeka desteği geliyor.

Şirketin Çin'deki araçlarına DeepSeek entegrasyonu sunuluyor.

İlerleyen süreçte yapay zeka desteğinin diğer ülkelere de ulaşacağı tahmin ediliyor.

BMW otomobil üreticisinin başkanı Oliver Zipse, Şanghay Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamada 2025 yılı gibi erken bir tarihte otomobillerinin Çin’de geliştirilen DeepSeek yapay zekasıyla donatılacağını açıkladı.

Çin’in yapay zeka teknolojisi geliştirme konusunda önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi. Reuters’ın haberine göre DeepSeek, sürücüler için “akıllı asistan” olarak hizmet verecek.

DeepSeek, BMW otomobillere neler kazandıracak?

Bu entegrasyon özellikle de yolculuk sırasında seçilen varış noktasına en uygun rota hakkında öneriler üretebilecek, trafik durumunu analiz edebilecek, hava durumunu ve aracın durumunu izleyebilecek. Örneğin hizmet, pilin bitmesi ve olası arızalar konusunda sizi uyaracak.

Araçtaki yapay zekayla sesle iletişim kurulmasının mümkün olması bekleniyor. Ayrıca multimedya sistemleriyle senkronize olacak. Sürücünün zevkine göre müzik seçebilecek ve onu güncel gelişmelerden haberdar edecek.

BMW’nin DeepSeek yapay zeka entegrasyonunu şimdilik yalnızca Çin pazarına yönelik otomobillerde uygulamayı planladığını belirtmekte fayda var. Fakat bu hizmetin ilerleyen süreçte diğer ülkelere de gelebileceği tahmin ediliyor.

Çin’de DeepSeek’in yeni nesil akıllı BMW’ler için ideal seçim olduğu anlaşılıyor. Zira bu yapay zeka Çin’in kültürel özelliklerini en iyi şekilde anlıyor ve Çincenin birçok lehçesini anlayabiliyor.

Bu lehçelerden onlarcasının bulunduğunu ve bunları konuşanların çoğu zaman birbirlerini anlamakta dahi büyük zorluk çektiklerini hatırlatmakta fayda var.

Son olarak BMW’nin şu anda adaptif hız sabitleme ve otomatik şerit değiştirmeyi destekleyen Driver Assistance Professional sistemi de dahil olmak üzere koşullu otonom sürüş teknolojileri geliştirdiğini de ekleyelim.