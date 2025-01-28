ChatGPT alternatifi DeepSeek rakiplerini deviriyor

ChatGPT'nin Çinli alternatifi DeepSeek kısa sürede hızlı bir yükseliş yakaladı.

Yeni yapay zeka tabanlı sohbet robotu, Apple App Store'da ChatGPT'yi geride bıraktı.

Yapay zeka yarışında Çinli platformlar son dönemlerde büyük bir ses getiriyor. Son olarak yine Çin merkezli bir yapay zeka hizmeti olan DeepSeek, şu anda pazarda lider konumunda kabul edilen ChatGPT platformunu geride bırakmayı başarıyor. Reuters’ın haberine göre dikkat çekici bir çıkış yapan hizmet, Apple App Store’da OpenAI aracını geçiyor.

Çin uygulamasının popülaritesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakibi OpenAI tarafından oluşturulan yapay zeka sohbet robotundan daha fazla ilgi gördü. DeepSeek’in bu çarpıcı tırmanışı birçok teknoloji devine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’nde bile yankı buluyor. Bu vızıltı hızlı bir şekilde teknoloji endüstrisinin her köşesine ulaşıyor.

DeepSeek neden bu kadar popüler oldu?

DeepSeek’ın bu olağanüstü başarısı, NVIDIA tarafından üretilen en son nesilden daha az güçlü çipler kullanmasına rağmen yine de ChatGPT ile rekabet edebilecek yanıtlar sunma yeteneğinden kaynaklanıyor. Mükemmel sonuçlar vaat eden platform, birçok kişi için şaşırtıcı bir başarı sergiliyor.

Bazı pazar analistleri Amerika Birleşik Devletleri’nin yapay zeka sektöründeki hakimiyetinin kesin olarak kabul edilemeyeceğini dile getiriyor. Bu durum Joe Biden’ın yönetimi sırasında uygulanan yaptırımların fiili etkinliği konusunda akıllarda birtakım soru işaretlerine yol açıyor.

Bunun özellikle de Donald Trump hükümetinin yeni Stargate projesinin başarısına bağlı olacağı düşünülüyor. 500 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, Çin hükümetiyle yapay zeka yarışında önemli bir koz olacak.

DeepSeek, ChatGPT’yi geride bırakabilir mi?

DeepSeek-V3’ün yaratıcıları yeni yapay zeka modelinin eğitim sürecinde NVIDIA’nın H800 çiplerini kullandıklarını söyledi. Bunun için geliştiriciler 6 milyon dolardan daha az bir miktarda para harcadı. Bu rakamlar önemli miktarlara tekabül ederken, yine de Amerikan şirketlerinin harcadığından daha az bir para olduğu belirtiliyor.

Amerikan şirketlerinin yapay zeka modelleri için şaşırtıcı seviyelerde harcamalar yaptığı görülürken, Çinli geliştiriciler ise daha az yatırımla aynı derece eşit modeller üretmeyi başarıyor. Bu da rekabet açısından kayda değer bir avantaja işaret ediyor.

DeepSeek bazı konularda yanıt vermeyi reddediyor

DeepSeek’in genel olarak son derece başarılı bir ChatGPT alternatifi yapay zeka sohbet robotu olduğu ifade edilirken, yine de yeni AI hizmetinin bazı sorunlar yarattığı görülüyor. Örneğin DeekSeek bazı sorulara yanıt vermemeyi tercih ediyor. Bu da chatbot aracının politik bir yönelim izlediğini bizlere gösteriyor.

DeepSeek, Çin’de hassas kabul edilen birtakım sorulara cevap vermiyor. Örnek vermek gerekirse 1989 Tiananmen Meydanı protestoları ve Tayvan meselesi gibi konularda yapay zeka soruları yanıtsız bırakıyor.