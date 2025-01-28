Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Yapay Zeka

    ChatGPT alternatifi DeepSeek rakiplerini deviriyor

    ChatGPT alternatifi Çinli yapay zeka sohbet robotu DeepSeek kısa sürede rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • ChatGPT'nin Çinli alternatifi DeepSeek kısa sürede hızlı bir yükseliş yakaladı.
    • Yeni yapay zeka tabanlı sohbet robotu, Apple App Store'da ChatGPT'yi geride bıraktı.

    Yapay zeka yarışında Çinli platformlar son dönemlerde büyük bir ses getiriyor. Son olarak yine Çin merkezli bir yapay zeka hizmeti olan DeepSeek, şu anda pazarda lider konumunda kabul edilen ChatGPT platformunu geride bırakmayı başarıyor. Reuters’ın haberine göre dikkat çekici bir çıkış yapan hizmet, Apple App Store’da OpenAI aracını geçiyor.

    Çin uygulamasının popülaritesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakibi OpenAI tarafından oluşturulan yapay zeka sohbet robotundan daha fazla ilgi gördü. DeepSeek’in bu çarpıcı tırmanışı birçok teknoloji devine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’nde bile yankı buluyor. Bu vızıltı hızlı bir şekilde teknoloji endüstrisinin her köşesine ulaşıyor.

    DeepSeek neden bu kadar popüler oldu?

    DeepSeek’ın bu olağanüstü başarısı, NVIDIA tarafından üretilen en son nesilden daha az güçlü çipler kullanmasına rağmen yine de ChatGPT ile rekabet edebilecek yanıtlar sunma yeteneğinden kaynaklanıyor. Mükemmel sonuçlar vaat eden platform, birçok kişi için şaşırtıcı bir başarı sergiliyor.

    Bazı pazar analistleri Amerika Birleşik Devletleri’nin yapay zeka sektöründeki hakimiyetinin kesin olarak kabul edilemeyeceğini dile getiriyor. Bu durum Joe Biden’ın yönetimi sırasında uygulanan yaptırımların fiili etkinliği konusunda akıllarda birtakım soru işaretlerine yol açıyor.

    DeepSeek

    Bunun özellikle de Donald Trump hükümetinin yeni Stargate projesinin başarısına bağlı olacağı düşünülüyor. 500 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, Çin hükümetiyle yapay zeka yarışında önemli bir koz olacak.

    DeepSeek, ChatGPT’yi geride bırakabilir mi?

    DeepSeek-V3’ün yaratıcıları yeni yapay zeka modelinin eğitim sürecinde NVIDIA’nın H800 çiplerini kullandıklarını söyledi. Bunun için geliştiriciler 6 milyon dolardan daha az bir miktarda para harcadı. Bu rakamlar önemli miktarlara tekabül ederken, yine de Amerikan şirketlerinin harcadığından daha az bir para olduğu belirtiliyor.

    DeepSeek

    Amerikan şirketlerinin yapay zeka modelleri için şaşırtıcı seviyelerde harcamalar yaptığı görülürken, Çinli geliştiriciler ise daha az yatırımla aynı derece eşit modeller üretmeyi başarıyor. Bu da rekabet açısından kayda değer bir avantaja işaret ediyor.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    DeepSeek bazı konularda yanıt vermeyi reddediyor

    DeepSeek’in genel olarak son derece başarılı bir ChatGPT alternatifi yapay zeka sohbet robotu olduğu ifade edilirken, yine de yeni AI hizmetinin bazı sorunlar yarattığı görülüyor. Örneğin DeekSeek bazı sorulara yanıt vermemeyi tercih ediyor. Bu da chatbot aracının politik bir yönelim izlediğini bizlere gösteriyor.

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    DeepSeek, Çin’de hassas kabul edilen birtakım sorulara cevap vermiyor. Örnek vermek gerekirse 1989 Tiananmen Meydanı protestoları ve Tayvan meselesi gibi konularda yapay zeka soruları yanıtsız bırakıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.