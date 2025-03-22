Huawei Pura X çıktı: Geniş ekran, DeepSeek desteği ve 16 GB RAM

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Pura X piyasaya çıktı.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan cihaz, Galaxy Z Flip serisine rakip olarak lanse edildi.

Yüksek performanslı özellikler sunan telefonda DeepSeek yapay zeka entegrasyonu dikkat çekiyor.

Huawei Pura X resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy Z Flip serisi akıllı telefon ailesine rakip olarak piyasaya çıkan katlanabilir kapaklı cihaz, daha kaliteli bir mobil deneyim için geniş bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

Göz alıcı bir tasarımla gelen yeni katlanabilir Huawei telefonu 16 GB’a kadar RAM kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında DeepSeek yapay zeka entegrasyonu, 1 TB’a kadar dahili depolama alanı ve üçlü arka kamera seti bulunuyor. İşte Huawei Pura X’in merak edilen tüm detayları…

Huawei Pura X teknik özellikleri

Katlanmış boyutlar: 91,7×74,3×15,1 mm

91,7×74,3×15,1 mm Katlanmamış boyutlar: 143,2×91,7×7,15 mm

143,2×91,7×7,15 mm Ağırlık: 195.9 gram

195.9 gram Dahili ekran: 2120x1320p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 6,3 inç LTPO OLED dahili ekran

2120x1320p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 6,3 inç LTPO OLED dahili ekran Harici ekran: 980x980p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 3,5 inç LTPO OLED harici ekran

980x980p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 3,5 inç LTPO OLED harici ekran İşlemci: Huawei Kirin yonga seti

Huawei Kirin yonga seti RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 10,7 MP (f/2,2) ön kamera

10,7 MP (f/2,2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, RYYB, f/2.2 diyafram), 40 MP sensörlü ultra geniş lens (RYYB, f/2.2 diyafram) ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3,5x zoom, OIS, f/2,4 diyafram)

50 MP sensörlü ana lens (OIS, RYYB, f/2.2 diyafram), 40 MP sensörlü ultra geniş lens (RYYB, f/2.2 diyafram) ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3,5x zoom, OIS, f/2,4 diyafram) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, stereo ses, NFC ve uydu araması

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, stereo ses, NFC ve uydu araması Batarya kapasitesi: 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip 4.720 mAh pil

66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip 4.720 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 5

Geleneksel kapaklı ekran konseptini takip eden cihaz, 16:10 en boy oranı ve 6,3 inç boyutuna sahip büyük dahili geniş ekranıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bu sayede telefonunuzu iki şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Kullanıcılar ister dikey, isterse yatay olarak cihazdan yararlanabiliyor.

Panel ayrıca LTPO 2.0 desteğine sahip olup, 1 ila 120 Hz arasında yenileme hızı sunuyor. Maksimum 2.500 nit parlaklık ve HDR desteği sağlıyor. Öte yandan telefonunu sadece harici ekranla kullanmak isteyenler için 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık değerine sahip 3.5 inç LTPO OLED ekran bulunuyor.

Huawei Pura X cihazı, markanın kendi geliştirdiği Kirin yonga setiyle karşımıza çıkıyor. Fakat ne yazık ki henüz bu işlemcinin tam ismi doğrulanmadı. Öte yandan modelde 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama alanı mevcut. Cihazda ayrıca 5G, Bluetooth, çift bantlı Wi-Fi, temassız ödemeler için NFC ve uydu aramaları desteği bulunuyor.

GSMArena’nın haberine göre Pura X’in arka kamera setinde 50 MP ana sensör (RYYB ve f/1.6), 40 MP ultra geniş açı ve 3,5X’e kadar optik yakınlaştırmaya sahip 8 MP telefoto bulunuyor. Dördüncü sensör ise XMAGE teknolojisinde renk algılama için kullanılıyor.

66W kablolu hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj destekli 4.720 mAh pile sahip olan Huawei Pura X, HarmonyOS 5 işletim sistemiyle çalışıyor. Çinli yapay zeka aracı DeepSeek entegrasyonuna sahip olan katlanabilir telefon modeli, kullanıcılar için ilgi çekici bazı AI özelliklerine ev sahipliği yapıyor.

Huawei Pura X fiyatı

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu şu anda Çin pazarında satışa sunuldu. Kırmızı, yeşil, gri, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle duyurulan telefon 7.499 CNY (yaklaşık 39 bin TL) fiyat etiketiyle sunuluyor.