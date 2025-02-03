ABD’den soruşturma: DeepSeek yasaklı NVIDIA çiplerini mı kullandı?

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek hakkında soruşturma başlattı.

Bu soruşturma, ABD'nin Çin'e ihracını kısıtladığı NVIDIA çiplerinin DeepSeek tarafından kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Kısa sürede piyasada büyük bir ses getiren DeepSeek, ABD borsalarında yaklaşık 1 trilyon dolar kayıp yaşanmasına yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde DeepSeek krizi devam ediyor. Çinli şirketin geliştirdiği R1 yapay zeka modeli, ABD borsalarında büyük bir şok yarattı. ABD’de yaklaşık 1 trilyon dolar zarara sebep olan firma, şimdi dikkat çekici bir gelişmeyle karşımıza çıktı.

DeepSeek ile ilgili soru işaretleri henüz sona ermedi. Gelen son raporlar, şirketin geliştirdiği yapay zeka modelinde, Çin’de yasal olarak satın alınamayan birçok NVIDIA GPU’sunu kullandığı öne sürüldü. Şirketin bu çipleri halen daha kullanmaya devam ettiği de eklendi.

ABD, DeepSeek’in yasaklı çipler kullandığını öne sürüyor

Bloomberg’in edindiği bilgilere göre ABD makamları DeepSeek için soruşturma başlattı. Ülke hükümetinin ve FBI’ın şu anda DeepSeek’in Singapur üzerinden ortaklıklar ya da paravan şirketler aracılığıyla kısıtlı GPU’ları satın alıp almadığını araştırdığı iddia ediliyor.

Bloomberg, olayla ilgili yetkililer ve şirketlerle iletişime geçerek yorum yapmalarını istedi. Fakat ne yazık ki beklenen cevap tam olarak gelmedi. Yalnızca NVIDIA, “Ortaklarımızın yürürlükteki tüm yasalara uymasını istiyoruz ve aksi yönde herhangi bir bilgi alırsak buna göre hareket ediyoruz” ifadesini kullanan bir açıklama yayınladı.

ABD hükümeti henüz DeepSeek soruşturmasını resmileşmedi. Fakat ABD Ticaret Bakanlığı Başkanı, DeepSeek’i açıkça kısıtlı GPU’lar kullanmakla suçladı. Konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi: “Tonlarca satın aldıkları ve bunları aşmanın yollarını buldukları NVIDIA çipleri, DeepSeek’in modeline güç veriyor. Bunun sona ermesi gerekiyor.”

DeepSeek, ABD borsalarını adeta yıktı

Çinli yapay zeka girişimi olan DeepSeek’in küresel pazara girişi borsaları ciddi bir şekilde sarstı. Bu durum büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde tarihi düşüşlere neden oldu.

Daha detaylı bilgi vermek gerekirse Oracle CEO’su Larry Ellinson, DeepSeek yüzünden 22,6 milyar dolar kaybetti. NVIDIA lideri Jensen Huang bu durumdan 20,1 milyar dolar zararla çıktı. Dell Technologies’tan Michael Dell ve Binance’den Changpeng Zhao ise sırasıyla 13 milyar dolar ve 12,1 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

DeepSeek’in hızlı yükselişinden en çok etkilenen şirket, hisselerde yüzde 16 kayıp yaşayan NVIDIA oldu. Oracle ve Dell gibi firmalar da bu nedenle ciddi bir kayıpla karşılaştı.