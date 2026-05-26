NVIDIA, 20 yıllık Kontrol Paneli uygulamasını resmen rafa kaldırdı

NVIDIA, PC kullanıcıları için büyük değişiklikler barındıran GeForce 610.47 WHQL grafik sürücüsünü piyasaya sürdü.

Yeni güncellemeyle beraber 20 yıllık Kontrol Paneli emekliye ayrılarak tüm temel işlevler NVIDIA App platformuna aktarıldı.

İlgili sürüm aynı zamanda yepyeni oyunlara destek sağlarken, çoklu monitör ve yazılım kaynaklı çeşitli kararlılık sorunlarını gideriyor.

NVIDIA yayınladığı yeni grafik sürücüsüyle beraber 20 yıllık efsanevi Kontrol Paneli resmen emekliye ayrılıyor ve tüm işlevler NVIDIA App çatısı altında toplanıyor. Peki halihazırda NVIDIA Kontrol Paneli’ni kullananlar ne yapacak? İşte detaylar…

Tech Powerup’un haberine göre, NVIDIA cephesinden PC kullanıcıları için önemli yapısal değişiklikler getiren GeForce Graphics Drivers 610.47 WHQL sürücüsü kullanıma açıldı. Tam 20 yıldır GeForce Game Ready ve Studio sürücülerinin değişmez bir parçası olan Kontrol Paneli dönemi artık resmen kapanıyor.

Sisteme temiz kurulum yapan kullanıcılar, panelin bilgisayarlarından tamamen kaldırıldığını görecek. Eski versiyonlardan yeni sürüme geçiş yapanların ise arayüzü manuel olarak silmesi gerekecek. Şirketin paylaştığı sürüm notlarına göre, resmi destek sona ermesine rağmen ince ayar yapmak isteyenler Microsoft Store üzerinden eski yazılıma erişim sağlayabilecek.

Ancak uygulamaya artık hiçbir yeni özellik, hata düzeltmesi veya bakım desteği sunulmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Tüm işlevler NVIDIA App’e taşınıyor

Kurumsal tarafta süreç biraz daha esnek işliyor. RTX PRO GPU kullanıcıları, kurumsal özellikler tam anlamıyla NVIDIA App platformuna entegre edilene kadar eski panele erişmeye devam edecek. Gelecek dönemde tüm profesyonel kullanıcıların da tamamen yeni uygulamaya geçiş yapması hedefleniyor.

Yeni sürücü güncellemesi beraberinde v13.3 sürümüne yükseltilen CUDA desteğini getiriyor. Oyun tarafında ise “007 First Light”, “LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight”, “EA SPORTS F1 25: 2026 Season Pack” ve “World of Tanks: HEAT” yapımlarına tam uyumluluk sağlanıyor.

Güncellemeyle beraber V-SYNC kullanan çoklu monitör kurulumlarındaki kararlılık sorunları ile Adobe Lightroom Classic çökme problemleri çözüme kavuşturuldu. Windows işletim sistemine sahip cihazlarda mobil ekran kartlarının güç yönetimine dair yaşanan aksaklıkların ise halen devam ettiği bildiriliyor.