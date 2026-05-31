    NVIDIA işlemcili ilk Windows bilgisayarlar yolda

    NVIDIA kendi işlemcilerinden güç alan ve Microsoft ortaklığında geliştirilen yeni Windows bilgisayarları tanıtmaya hazırlanıyor.
    Windows bilgisayarlarda Arm tabanlı yeni dönem
    • NVIDIA ve Microsoft, Computex ve Build etkinliklerinde ana işlemcisi NVIDIA olan ilk Windows bilgisayarlarını duyuracak.
    • Arm mimarisine dayanan bu yeni cihazlar, yapay zeka görevlerini bulut yerine doğrudan yerel donanımda çalıştırarak maliyetleri düşürmeye odaklanacak.
    • Bu stratejik hamle, uzun yıllardır pazarı domine eden AMD ve Intel'e karşı bir meydan okuma içeriyor.

    NVIDIA kişisel bilgisayar pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, şirketin bu konuda Microsoft ile büyük bir iş birliğine imza attığına işaret ediyor. Anlaşma kapsamında firma, kendi işlemcilerinden güç alan ilk Windows cihazlarını tüketicilerle buluşturacak.

    Bu hafta düzenlenecek Computex ve Build konferanslarında duyurulması beklenen yeni bilgisayarlar, pazarda dengeleri tamamen değiştirmeyi vaat ediyor. NVIDIA’nın bu adımı, senelerdir pazarı elinde tutan Intel ve AMD gibi rakipler için doğrudan bir tehdit unsuru olarak nitelendiriliyor.

    Ortaya çıkan raporlar, NVIDIA işlemcili bilgisayarların Microsoft’un Surface markası altında ve diğer üreticilerin ürünleriyle piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Bunlar arasında ayrıca küresel PC pazarında önemli bir oyuncu olan Dell de yer alıyor.

    Windows, NVIDIA ve Arm’ın resmi hesaplarından yapılan “PC için yeni çağ” mesajıyla yakında bir duyuru yapılacağına dair ipuçları verilmesinin ardından beklentiler arttı. Paylaşımlarda ayrıca Computex’in düzenlendiği Tayvan’ın başkenti Taipei’ye işaret eden koordinatlar da yer aldı.

    Windows’un patronu Pavan Davuluri de geliştiriciler için yeni özelliklerin geleceğine dair ipuçları verdi. Yayınladığı bir mesajda, geliştiriciler için “yeni bir şeyin” geleceğini dile getirdi. Ayrıca bunun işletim sisteminin yeni bir sürümü olmadığını da sözlerine ekledi.

    2012’de de benzer bir ortaklık duyurulmuştu

    NVIDIA daha önce de Microsoft ile benzer bir projeye imza atmıştı. 2012 yılında teknoloji devi, bazı Surface modelleri için Windows 8’in basitleştirilmiş bir sürümü olan Windows RT’yi çalıştırmak için şirketin çiplerini kullanmıştı.

    Fakat bu girişim ne yazık ki piyasayı dönüştürmekte başarısız oldu. Windows RT uyumluluk sorunları ve geleneksel bilgisayarlara kıyasla belirsiz bir öneri olması nedeniyle sınırlıydı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

