Yapay zeka büyük şirketlere pahalıya patladı, faturaları kabarttı

Yapay zeka teknolojilerinin işletme giderlerini düşürmek yerine, beklenmedik bir şekilde artırdığı ortaya çıktı.

Devasa veri merkezlerinin enerji tüketimi, sürekli güncellenen lisans ücretleri ve karmaşık bulut işlem maliyetleri adeta cep yakmaya başladı.

Büyük şirketler için insan istihdamının hala çok daha ekonomik olduğu kaydedildi.

Yapay zeka kullanımının maliyeti sanıldığından çok daha büyük çıktı. Özellikle de büyük teknoloji şirketleri, kabaran faturalar nedeniyle bu stratejilerini yeniden sorgulamaya başladı. Dikkat çeken bu durum, gelecekte söz konusu araçların günlük kullanımına yönelik bir engel teşkil edebilir.

Yapay zeka ajanları ciddi maliyetler doğuruyor

Bu noktada en büyük sorun, ajan tabanlı sistemlerin görevleri yerine getirmek için çok daha fazla sayıda token gerektirmesi ve bunun da tüketim hacminin birim maliyetlerdeki azalmayı aşmasına neden olması olarak vurgulanıyor.

Bu senaryo göz önüne alındığında, analistler yöneticilerin tokenlerin değer kaybını karmaşık yapay zeka muhakemesinin uygulanmasının kolaylığıyla karıştırmamaları konusunda uyarıyor.

Microsoft, Claude Code’u terk etti

Microsoft bu hafta Claude Code lisanslarının çoğunu iptal etmeye başladı. Şirket, bunun yerine çalışanlarını GitHub Copilot CLI kullanmaya yönlendirdi.

Fortune’a göre işin ilginç noktası ise Microsoft’un bu hamlesinin, Claude Code’a ücretsiz erişim sağlamasından yalnızca 6 ay sonra gerçekleşmesi oldu. Görünüşe göre şirketin token’ları tükenmiş olabilir.

Uber ve Nvidia da benzer bir süreçten geçiyor

Microsoft’un yaşadığı durumun münferit bir olay olmadığını belirtmekte fayda var. Uber de yakın zaman önce CTO’sunun şirketin 2026 için planlanan yapay zeka kodlama araçları bütçesinin tamamını yalnızca 4 ayda tükettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yorum yapan Nvidia Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro da önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka kullanımının maliyetinin, maaş giderlerini çoktan aşmış durumda olduğunu belirtti.

Bu hızlanan harcama, ekipleri kullanım hacmine göre sıralayan liderlik kurulları aracılığıyla teknolojinin benimsenmesini teşvik eden iç bir kültür tarafından yönlendirildi.

Meta gibi şirketler de benzer yollar izliyor. Burada çalışanlar, en çok yapay zeka kullananları izlemek için sıralamalar oluştururken, Amazon ise çalışanları mümkün olduğunca çok token kullanmaya teşvik eden “token maksimizasyonu” uygulamasını destekliyor.

Bu dinamik, uzmanların “yapay zeka paradoksu” olarak adlandırdığı durumu ortaya çıkarıyor. Yani token’ların bireysel fiyatındaki düşüşe rağmen faturalar giderek artıyor.