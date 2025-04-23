Google, Samsung telefonlarda olabilecek için 8 milyar dolar ödüyor

Google, uygulamalarını Samsung telefonlarda varsayılan olarak yüklü getirebilmek için büyük bir servet döküyor.

Son çıkan Galaxy telefonlarda bulunabilmek için Google'ın 8 milyar dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Teknoloji devi Google, son çıkan Samsung Galaxy telefonlarında Gemini uygulaması ve Play Store mağazasının önceden yüklü olmasını sağlamak için yakın zamanda 8 milyar dolar harcadı. Ortaya çıkan bu çarpıcı rakamlar, Epic Games’in Google ve Apple’a açtığı davanın soruşturması sırasında bulunan bir ödeme kaydında tespit edildi.

Dikkat toplayan ödeme verileri, Google’ın Samsung’a uygulama mağazasını ve Gemini arama motorunu akıllı telefonlarına önceden yüklemesi için ödeme yaptığını gözler önüne seriyor. Şirketin bu sayede rakiplerine karşı hizmetlerine ek bir avantaj sağladığı anlaşılıyor.

Samsung-Google anlaşması 2028’e kadar devam edecek

Bloomberg’in haberine göre belgede anlaşmanın dört yıl geçerli olduğu ifade ediliyor. Yani bu ortaklığın 2024’ün başlarında başladığı, 2028’e kadar süreceği vurgulanıyor. Samsung ile yapılan sözleşmede belirtildiği gibi 8 milyar doların tüm bir dönemi mi yoksa aylık bir ödemeyi mi ifade ettiği şu anda belirsizliğini koruyor.

Bu uygulama aslında meşru görünse de teknoloji şirketleri arasındaki serbest rekabete zarar verdiği için ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yasadışı kabul ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı avukatı David Dahlquist, bunun Google’ın hizmetlerini tanıtmak için Android’in yerel çerçevesini kullanmaya devam etmesini önlemek için ona karşı güçlü bir eylemde bulunulması gerektiğini vurguladığını, zira Google’ın internet arama pazarında zaten baskın bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Google’ın Düzenleyici İşler Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland ise iddialara yanıt olarak şunları söyledi:

ABD Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılında açtığı arama dağıtım davası, yoğun rekabetin ve benzeri görülmemiş yeniliklerin yaşandığı bir dönemde geriye dönük bir davadır. ChatGPT (ve DeepSeek gibi yabancı rakipler) gibi yeni servislerin gelişmesiyle, Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı iyileştirme önerileri gereksiz ve zararlıdır.

Adalet Bakanlığı’nın değerlendirdiği önlemler arasında, Google’ın ana şirketi Alphabet’in, Google’ın bu hizmetler üzerindeki kontrolünü azaltmak için Chrome’u satması da yer alıyor.