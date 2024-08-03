Samsung Galaxy Z Fold 6 en iyi kameraya sahip katlanabilir telefon seçildi

DxOMark tarafından gerçekleştirilen testlere göre Samsung Galaxy Z Fold 6 şu anda piyasadaki en iyi kameraya sahip katlanabilir telefon modeli seçildi. Yüksek performansıyla öne çıkan cihaz, kamerasıyla da başarısını pekiştirerek DxOMark’tan 133 puan aldı. Böylelikle model Huawei, Honor, Xiaomi, Motorola ve diğer markaların geliştirdiği katlanabilir telefonlardan daha iyi bir kamera performansı sunduğunu doğrulattı.

Temmuz ayında piyasaya çıkan Honor Magic Vs3, Motorola Razr 50 Ultra ve Vivo X Fold 3 Pro gibi yüksek performanslı yeni katlanabilir telefon modellerinin henüz DxOMark ekibi tarafından test edilmediğini belirtmekte fayda var. Bu cihazların kamera performansının yeni amiral gemisi katlanabilir Samsung telefonundan daha iyi olup olmadığı şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat bu cihazlar test edilene dek Galaxy Z Fold 6 en iyi kameralı katlanabilir telefon modeli olmaya devam edecek.

Samsung Galaxy Z Fold 6 kamera testi: Avantajları ve dezavantajları

DxOMark’ın açıkladığı bilgilere göre Galaxy Z Fold 6 iyi pozlama, geniş dinamik aralığı, az gürültülü yüzey düzeyde ayrıntı, telefoto kamerada etkileyici oranda detay, daha doğru video pozlaması ve muazzam stabilizasyon özellikleri ile artı puan topladı.

Elbette cihaz kusursuz bir kamera performansı sunmuyor. Olumlu yönlere rağmen cihazın kamerasıyla ilgili bazı dezavantajlardan da bahsediliyor. Cihazda kromatik gürültü, odak hataları ve düşük ışık koşullarına sahip ortamlarda hatalı renksel geriverim sorunları karşımıza çıkıyor. Öte yandan ultra geniş açılı kamerada az da olsa gürültü, video kayıtlarında dengesiz renkler ve karanlık ortamda gürültü gibi noktalarda eksi notlar verildi.

Son olarak kıyaslamalarda kullanmak için Samsung Galaxy Z Fold 6 kamerası ile çekilen fotoğraf ve videolara DxOMark’ın internet sitesinden göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

Dahili ekran: 20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük

20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük

6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 512GB dahili depolama

512GB dahili depolama Ön kamera: 10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera

10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens Boyutlar: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken)

132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken) Ağırlık: 239 gram

239 gram Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi ve siyah

Gri, mavi ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

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