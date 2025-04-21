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    Samsung Galaxy S22 serisi One UI 7’nin yapay zeka özelliklerini çalıştıramayacak

    Samsung'un eski amiral gemisi telefonu Galaxy S22 ailesi, One UI 7 güncellemesinin getirdiği tüm yapay zeka özelliklerini çalıştıramayacak.
    Samsung Galaxy S22
    • Samsung, One UI 7 güncellemesini çok yakında eski telefonlarına da getirmeye başlayacak.
    • Bir döneme damgasını vuran Galaxy S22 ailesinin de yeni güncellemeyi destekleyeceği biliniyor.
    • Fakat ne yazık ki bu cihazlar, One UI 7'nin sunduğu tüm yapay zeka özelliklerini çalıştıramayacak.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçen hafta One UI 7 güncellemesini resmi olarak dünya çapındaki kullanıcılara dağıtmaya başladı. Bu sayede yazılımın yayın takvimi nihayet öne çekildi ve daha fazla cihazın yeni arayüze erişebilmesi sağlandı.

    Ancak amiral gemisi Galaxy S25 serisinin lansmanı sırasında One UI 7’de sunulan yeni özelliklerin hepsinden tüm cihazların faydalanmayacağı anlaşılıyor. Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine gelen güncelleme, ne yazık ki eski bazı modellerde AI özelliklerini çalıştıramayacak. İddialara göre Galaxy S22 ailesi de bu şanssız modeller arasında yer alacak.

    One UI 7’nin bazı özellikleri eski telefonlarda desteklenmeyecek

    Reddit’te ortaya çıkan bir videoya göre bir dönemin satış rekorları kıran akıllı telefon serisi Samsung Galaxy S22, One UI 7 arayüzünün sunduğu yeni yapay zeka özelliklerinden en az faydalanacak serilerden biri olacak.

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    Sosyal medyada yayınlanan videoda kullanıcı, geliştiricilerin uygulamalarını Samsung cihazlarını simüle ederek test etmelerine olanak tanıyan bir emülatör olan Remote Test Lab’ı kullandı. SamMobile’ın haberine göre elde edilen sonuç, Galaxy S25 for AI’da görülen yeni özelliklerin yanı sıra Drawing Assistant ve Now Brief’in test sürümünde görülmediğini gözler önüne serdi.

    Android 15 tabanlı One UI 7

    Now Bar’da halihazırda bir medya oynatıcısı sunuluyor. Bu da en azından bu yeni özelliğin Galaxy AI işlevlerinin aksine eski cihazlara entegre edilebileceği anlamına gelebilir. Fakat yine de bunun için şirketten gelecek resmi doğrulamayı beklememiz gerekecek.

    One UI 7’ye gelen yeni AI özellikleri arasında videolardaki sesi ayarlamanıza olanak tanıyan Audio Eraser, kullanıcının çizimlerine göre yapay zekayı kullanarak çizimler üreten Drawing Assistant ve gün içinde kullanıcıya ilgili bilgileri içeren ayrıntılı bir özet sunan Now Brief gibi özellikler yer alıyor. Bu ilgi çekici özelliklerin yalnızca Galaxy S25 serisine özel olduğu daha önce doğrulanmıştı.

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    Yukarıda bahsedilen kısıtlamalara rağmen Galaxy S22 serisindeki One UI 7 yazılımı simgelerin yeniden tasarımı, bildirim perdesinde yapılan değişiklikler ve daha fazlası gibi sistemde görülen tüm estetik uygulamaları getirecek. Yani yapay zeka özellikleri dışında cihazda büyük bir eksik olmayacak gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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