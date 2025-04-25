Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu “Galaxy Z Flip Xe” adıyla çıkacak

Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın şimdiye kadar "Galaxy Z Flip FE" adıyla geleceği tahmin ediliyordu.

Fakat ortaya çıkan son raporlara göre cihaz "Galaxy Z Flip Xe" adı altında raflarda boy gösterecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung uygun fiyatlı yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor. Amiral gemisi Galaxy Z Flip 7 ile aynı zamanda gelmesi beklenen cihaz, 2025 yılının Temmuz ayında tanıtılacak. Bütçe dostu seçeneğin beklenenden farklı bir isme sahip olacağı söyleniyor.

Gelen son raporlar, cihazın “Fan Edition” yerine Galaxy Z Flip Xe adıyla karşımıza çıkacağına işaret ediyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu iddialar, Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonunda sevilen Fan Edition (FE) ismini kullanmama planlarına gölge düşürüyor.

Uzun zamandır Samsung’un katlanabilir teknolojisini daha geniş bir kitleye ulaştırma fikriyle beslenen Galaxy Z Flip FE, bazen “Z Flip 7 FE” olarak da anılıyor. Galaxy S24 FE‘nin başarısının ardından, FE ismi uygun bir konumlandırmanın yanı sıra premium özellikleri de garantileyecekti. Ancak hayranlarının ortak beklentilerini altüst eden bir etiket olan Galaxy Z Flip Xe ismi hakkında ısrarla söylentiler büyük bir dikkat toplamaya başladı.

“Xe” kısaltması ne anlama geliyor?

SammyFans’ın haberine göre Samsung’un yeni katlanabilir cihazı için Xe kısaltmasını kullanmasına yol açabilecek birkaç neden var. Şirket, “FE” isminin bazı tüketicilerde yaratabileceği “bütçe” algısından, katlanabilir telefon serisi Z’yi açıkça ayırmak isteyebilir.

Bir diğer olası olasılık ise, belki de belirli ürün segmentleri için yeni isimlendirmelere yönelik pazar tepkisini test etmek amacıyla yeni marka stratejilerinin basitçe denenmesi olabilir. Öte yandan Xe kısaltması, belki de “özel” veya belki “deneysel” gibi kavramlara bir gönderme olarak, daha az tanımlanmış bir anlama sahip bir tercih gibi görünüyor.

Fakat yine de şu anda bunların yalnızca iddiadan ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şirket henüz bütçe dostu katlanabilir telefon modelinin ismine dair resmi bir bilgi paylaşmadı.

Galaxy Z Flip Xe teknik özellikleri

Cihazla alakalı ortaya çıkan geçmiş raporlar, iddia edilen Z Flip Xe’nin donanım profilini ana hatlarıyla belirlemeye yardımcı oluyor. Cihazın yüksek performans ve verimlilik vaat eden Exynos 2400e yonga setine sahip olacağı söyleniyor.

Merakla beklenen modelin 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve selfie’lere özel 10 MP ön kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Flip 5‘te görülenle oldukça benzer bir donanım konfigürasyonuna sahip olması beklenen cihaz, daha yeni nesil bir çip ile güncellenecek.