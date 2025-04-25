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    Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

    Samsung'un ultra ince tasarıma sahip olacak Galaxy S25 Edge modelinin teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu.
    Samsung Galaxy S25 Edge
    • Samsung'un ultra ince tasarımlı telefonu için geri sayım başladı.
    • Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak Galaxy S25 Edge, rekor kalınlığı ve ağırlığıyla raflarda boy gösterecek.
    • Türkiye'de de satışa çıkacak modelin 13 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

    Ultra ince tasarıma sahip olacak Samsung Galaxy S25 Edge cihazının teknik özellikleri, çıkış tarihi ve tasarım ayrıntıları sızdırıldı. Gelen son bilgiler, Güney Koreli teknoloji devinin kalınlık konusunda yeni bir rekora imza atacağını vurguluyor.

    Estetik bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen cihazın seçkin malzemeler ve yüksek kaliteli teknik donanımla birleşeceği ifade ediliyor. Sızdırılan son verilerle birlikte cihaz hakkında akıllarda soru işareti oluşturan neredeyse tüm detaylar kapanıyor. Merakla beklenen modelden neler beklenebileceğine ilişkin tüm ayrıntılar gözler önüne seriliyor.

    5,8 mm kalınlık ve 163 gram ağırlığa sahip olacak

    Evan Blass’ın iddialarına göre cihaz tasarım hedeflerine ulaşmak için kaliteli malzemeler kullanılacak. Dayanıklılığı ve hafifliğiyle bilinen titanyumdan yapılmış bir çerçeve ile üstün dayanıklılığı garantileyen Corning Gorilla Glass Ceramic 2 adı verilen özel seramik camdan yapılmış bir arka yüzeyden söz ediliyor.

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    Yalnızca 5,8 mm kalınlığında olan ve ağırlığı 163 gramla sınırlayan birinci sınıf malzemelerin birleşiminden oluşan bu telefon, Galaxy Alpha’yı yenerek Samsung’un en ince akıllı telefonu haline gelecek. Ekran boyutunun Galaxy S25+ ile karşılaştırılabilir olacağı, ancak ağırlığın Galaxy S25‘e yakın olacağı belirtiliyor (162 gram).

    Galaxy S25 Edge özellikleri neler olacak?

    iPhone 17 Air modeline rakip olacak cihaz, internette dolaşan söylentilere göre ince gövde üst düzey bileşenlere ev sahipliği yapacak. Mobil fotoğrafçılar için mükemmel çekimler vaat eden 200 MP’lik ana kameradan yararlanılacak.

    Samsung Galaxy S25 Edge

    Performans canavarı telefon, piyasadaki en iyi mobil işlemcilerden biri olarak kabul edilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak. Yazılım tarafında ise beklentiler, Samsung’un Android 15’in son sürümüne dayanan özel arayüzü One UI 7.0’a işaret ediyor. Aynı zamanda Galaxy AI işlevlerinin de muhtemelen derinlemesine entegre edilmesi bekleniyor.

    Galaxy S25 Edge çıkış tarihi

    Merakla beklenen ultra ince tasarımlı telefonun çıkış tarihi için 13 Mayıs’a işaret ediliyor. Ticari lansmanın ise kısa bir süre sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

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    23 Mayıs’ta Asya’nın önemli pazarlarında (Çin ve Güney Kore) piyasaya sürülmesi ve yaklaşık yedi gün sonra da ABD’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın Türkiye’de de raflara geleceğinin onaylandığını hatırlatalım.

    İlginç bir unsur ise Samsung’un bu model için özel bir lansman etkinliği düzenlememeyi tercih edebileceği, belki de daha gizli bir iletişimi tercih edebileceği veya diğer kurumsal girişimlere entegre edebileceği iddiası oluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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