Samsung Galaxy S25 FE işlemci konusunda hayal kırıklığı yaratabilir

Samsung'un fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Gelen son raporlara göre cihaz, işlemci konusunda beklentileri karşılayamayabilir.

İddialara göre model, selefinde yer alan Exynos 2400e çipinden güç alacak.

Fiyat-performans odaklı bir akıllı telefon olarak lanse edilecek Samsung Galaxy S25 FE, işlemci konusunda önemli bir değişiklik yapılmadan piyasaya çıkabilir. Selefiyle aynı yonga setine sahip olacağı söylenen cihaz, bu anlamda kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Galaxy S25 serisinin uygun fiyatlı modeli, Exynos 2400e çipiyle piyasaya sürülebilir. Dolayısıyla bu cihaz, Galaxy S24 FE ile aynı işlemciyi sunulabilir. Maalesef bu durum, cihazı yükseltmek için daha güncel bir yenilik hayal edenlerin beklentilerini kırıyor.

Galaxy S25 FE, Exynos 2400 ile gelecek

Android Authority’nin haberine göre cihazla ilgili bazı gizemli kodlar ortaya çıktı. Bunların şirketin cihazlara şirket içinde atıfta bulunmak için kullanabileceği olası kod adları olduğu düşünülüyor. Örneğin Galaxy S25 FE, önceki nesillerin R12 (Galaxy S24 FE), R11 (S23 FE) ve hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen R10 (S22 FE) olarak adlandırılmasından dolayı R13 olarak adlandırılabilir.

Bir diğer önemli detay ise bu modelin s5e9945 numarasıyla ortaya çıkması oluyor. Bu da telefonun selefinde bahsi geçen işlemciyle aynı olması nedeniyle Exynos 2400e’ye işaret ediyor olabilir. Ayrıca Samsung’un aynı çipi bir başka akıllı telefonda, Galaxy Z Flip FE‘de kullanabileceğini ve daha erişilebilir olma vaadiyle gelebilecek katlanabilir bir cihaz olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Performans açısından Exynos 2400e, Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine karşı biraz geride kalıyor. Dolayısıyla performans boyutunu da hesaba kattığımızda çok büyük bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Bu söylentinin doğrulanıp doğrulanmayacağı önümüzdeki haftalarda belli olabilir.

Merakla beklenen fiyat-performans odaklı Samsung Galaxy S25 FE daha önce Dimensity 9400 çipiyle de iddialara konu olmuştu. Yani cihaz resmi olarak tanıtılıncaya kadar hakkında konuşulacak çok şey var gibi görünüyor. Cihazla alakalı yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.