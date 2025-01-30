Çinli yapay zeka DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng kimdir?

DeepSeek yapay zeka şirketinin kurucusu Liang Wenfeng ile tanışmaya hazır mısınız? Kısa sürede AI pazarında büyük bir ses getiren şirketin yaratıcısı, son günlerde teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Genç yaşta önemli tecrübeler elde eden isim, başta Silikon Vadisi olmak üzere dünyanın dört bir yanında merak konusu haline geldi. Peki ya DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng kimdir? İşte detaylar…

DeepSeek’in yaratıcısı Liang Wenfeng kimdir?

1985’te doğan Wenfeng, Çin’de saygın bir eğitim kurumu olarak bilinen Zhejiang Üniversitesi’nden Elektronik ve Bilgi Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine ulaştı.

2013 yılında ilk girişimiyle piyasada dikkat toplayan Liang Wenfeng, çalışmalarını şu şekilde sürdürdü:

2013: Wenfeng, üniversiteden sınıf arkadaşı Xu Jin ile beraber Hangzhou Yakebi Yatırım Yönetimi Co Ltd’yi kurdu. Girişimci burada nicel ticaret stratejileri geliştirmeye odaklandı.

Wenfeng, üniversiteden sınıf arkadaşı Xu Jin ile beraber Hangzhou Yakebi Yatırım Yönetimi Co Ltd’yi kurdu. Girişimci burada nicel ticaret stratejileri geliştirmeye odaklandı. 2015: Girişimcilik dünyasında farklı alanlara yönelmek isteyen Wenfeng, Hangzhou Huanfang Teknoloji Co Ltd’yi kurdu.

Girişimcilik dünyasında farklı alanlara yönelmek isteyen Wenfeng, Hangzhou Huanfang Teknoloji Co Ltd’yi kurdu. 2016: Artık sektörde adı duyulmaya başlayan isim, Ningbo High-Flyer Nicel Yatırım Yönetimi Ortaklığı’nı kurdu. Burada yapay zeka odaklı yatırım stratejilerine odaklandı.

Artık sektörde adı duyulmaya başlayan isim, Ningbo High-Flyer Nicel Yatırım Yönetimi Ortaklığı’nı kurdu. Burada yapay zeka odaklı yatırım stratejilerine odaklandı. 2019: Wenfeng’in bir sonraki girişimi olan High-Flyer, 10 milyar yuanın üzerinde varlık yöneten Çin’in en büyük dört nicel hedge fonundan bir tanesi haline geldi. High-Flyer AI şirketini kuran girişimci, yapay zeka algoritmalarına rotasını çevirdi.

Wenfeng’in bir sonraki girişimi olan High-Flyer, 10 milyar yuanın üzerinde varlık yöneten Çin’in en büyük dört nicel hedge fonundan bir tanesi haline geldi. High-Flyer AI şirketini kuran girişimci, yapay zeka algoritmalarına rotasını çevirdi. 2023 – Büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirilen DeepSeek, yapay genel zeka (AGI) araştırmalarına odaklanan bir şirket olarak hayatımıza girdi. Sonraki süreçte üretilen AI modelleri dünya çapında büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Liang Wenfeng’in felsefesi ve DeepSeek’in başarısı

Wenfeng’in en dikkat çekici yanlarından bir tanesi, yapay zeka tabanlı kaynakların “dünyayı değiştirebileceği” felsefesi oldu. Genç girişimcinin çabaları kısa sürede şaşırtıcı sonuçlar verdi.

Dünya çapında “AI furyasının” başlaması ve tüm teknoloji sektörünü adeta fethetmesiyle birlikte Wenfeng için doğru zaman geldi. Bununla birlikte hayatımıza giren DeepSeek, yalnızca Liang Wenfeng için değil, tüm yapay zeka pazarı için bir dönüm noktası oldu.

İnsanlarla sohbet edebilen ve farklı türdeki sorunlara çözümler sunabilen yapay zeka kaynaklarıyla donatılmış bir chatbot aracı olan DeepSeek R1, dünyada en çok indirilenlerden biri olmayı başardı. App Store’da ChatGPT’den daha fazla indirilen uygulama, etkileşim açısından şimdiden büyük rakiplerini geride bıraktı.

DeepSeek’in rakiplerine göre öne çıkan iki temel özelliği, hizmetin açık kaynaklı ve ücretsiz kullanılması olarak biliniyor. Rakip firmalar ise benzer hizmetler için pahalı abonelik planları sunuyor. Bu anlamda Çinli yapay zeka, alternatiflerine göre daha cazip bir seçenek oluyor.