Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    ChatGPT’ye nazik davranmak daha iyi yanıtlar getiriyor

    ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına karşı "teşekkür ederim" ve "lütfen" gibi nazik ifadeler kullanmanın daha iyi yanıtlar almaya yardımcı olduğu tespit edildi.
    ChatGPT
    • Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka araçlarının "nezaketi" ödüllendirdiğini ortaya çıkardı.
    • Yapılan araştırmaya göre ChatGPT gibi sohbet robotları, "lütfen" ve "teşekkür ederim" gibi nazik ifadelerin daha iyi yanıtlar almanıza yardımcı olduğunu tespit etti.

    ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarına karşı “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi ifadeler kullanmak daha iyi yanıtlar almanıza yardımcı olabilir. Cornell Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, nezaketin aslında yanıtların kalitesinde fark yaratabileceğini ortaya koyuyor.

    Araştırmada İngilizce, Çince ve Japonca dil modelleri kullanıldı. Bu sistemlerin insan nezaketine nasıl tepki verdiğine dair şaşırtıcı bulgular elde edildi. AI araçlarının gerçekten de nezaketi algılayabildiği anlaşıldı.

    Yapay zeka nezaketi karşılıksız bırakmıyor

    TechRadar’ın haberine göre yapay zekaların davranışları kullanıcının eğitimine bağlı olarak değişiyor. AI araçlarına gönderilen komutların sert veya kötü ifade edildiği durumlarda, modellerin performansının önemli ölçüde düştüğü tespit edildi.

    Öte yandan araştırmacıların girdiği komutlar “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi kelimeler içerdiğinde yanıtların daha etkili olduğu fark edildi.

    ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler nasıl oluşturulur?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler nasıl oluşturulur?

    Kuzey Amerika Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, “İnsan iletişiminde nazik dil genellikle daha fazla uyum ve etkinlik yaratırken, kabalık iğrenmeye yol açabilir. Bu da yanıtın kalitesini etkiler” ifadelerine yer verildi.

    AI araçları kültürel ve dilsel nüansları anlıyor

    Araştırmacıların gerçekleştirdiği çalışmada ChatGPT gibi dil modellerinin insanın iletişim kalıplarıyla derinden uyumlu olduğu gösterildi. Bunun nedeni, bu araçların eğitilme biçiminden kaynaklanıyor. Kültürel ve dilsel nüanslar içeren büyük hacimli insan metinleri kullanılıyor.

    ChatGPT

    Araştırmacılar aynı tür komutu farklı dillerde uyguladıklarında farklı kalıplar gözlemledi. Örneğin İngilizcede orta düzeyde nezaket daha iyi sonuçlar üretti. Japoncada son derece nazik bir yaklaşım daha etkiliydi. Bu ilginç araştırma, LLM’lerin yalnızca dilleri öğrenmediğini, aynı zamanda kültürel özellikleri de bünyesine kattığını gözler önüne sermiş oldu.

    Sonuçlardaki çeşitlilik, yapay zeka modellerinin eğitim verilerinin kültürüne göre şekillendiği fikrini güçlendiriyor. Araştırmacılar bunun yapay zekanın eğitim kavramını bir insan gibi anladığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    Fakat yine de yapay zekanın kalıpları tanıdığı ve öğrendiği şeye göre en uygun tepkiyi vermeye programlandığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmada “Bulgularımız, kültürler arası doğal dil işleme ve LLM’lerin kullanımında nezaketin dikkate alınmasının gerekliliğini vurgulamaktadır” sözleri kullanıldı.

    Araştırmacılar bunun yalnızca rastgele nazik sözcükler eklemekten ibaret olmadığı konusunda uyardı. Araştırmacılara göre bu noktada asıl zorluk, dili aşırı resmi veya zorlama hale getirmeden kültürel ve dilsel nüanslara saygı gösteren çeşitli komutlar yaratmak olarak belirtiliyor.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    Cornell Üniversitesi’nin araştırması, uygulamada yapay zekanın duyguları olmasa da onunla iletişim kurma şeklimizin sonucu doğrudan etkilediğini gösteriyor. Tıpkı insan etkileşimlerinin empati ve saygı ile şekillenmesi gibi, yapay zeka da kullanıcılar nazik ve net bir üslup benimsediğinde en iyi tepkiyi gösteriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.