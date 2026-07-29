Claude AI neden çalışmıyor? Anthropic’ten açıklama geldi

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Popüler yapay zeka platformu Claude AI, dünya genelinde erişim problemleri yaşıyor.

Konuyla ilgili Claude AI'nin arkasındaki şirket olan Anthropic'ten ilk resmi açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamada sorunun dil modellerinde artan istekler ve gecikmelerden kaynaklandığını belirtti.

Popüler yapay zeka sohbet platformu Claude AI saatlerdir erişim problemi yaşıyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkede yaşanan problem ile ilgili Anthropic şirketinden de açıklama geldi.

Türkiye saatine göre 29 Temmuz 2026 saat 22.49’da başlayan erişim problemi, bu yazının yazıldığı saat itibariyle halen devam ettiği görülüyor.

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Platformun kendisine erişim sağlansa da, modellere erişimlerde problem yaşanıyor. Yani kullanıcılar siteye veya uygulamaya giriş yapsalar dahi, Claude AI modelleri herhangi bir reaksiyon göstermiyor.

Anthropic’ten açıklama geldi

Kullanıcılardan gelen şikayet ve geri bildirimlerin ardından Claude AI’nin arkasındaki Anthropic şirketi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaşanan durumun farkında olduklarını, sorunun Claude’un yapay zeka modellerinde artan istekler ve gecikmelerden kaynaklandığını belirtti.

Claude sistem durumunun gerçek zamanlı olarak görüntülenebildiği status.claude.com adresinde yapılan açıklamaya göre sorunun ilk tespiti Türkiye saatine göre 29 Temmuz 2026 saat 19:49 UTC’de (Türkiye saatine göre 22.49’ta) kayda geçirildi.

Yaklaşık bir saat sonra gelen güncellemede ise birden fazla modelde hata oranlarının artmasına neden olan bir sorunun tespit edildiği ve bunu çözmek için çalıştıkları belirtildi.

30 Temmuz 2026’da Türkiye saatine göre 00:38’de gelen üçüncü açıklamada ise sorunun Claude modellerinde artan istekler ve gecikmelerden kaynaklandığını tespit ettikleri ve birçok modelde sorunun giderilmeye başlandığı belirtilmiş durumda.