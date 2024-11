OpenAI’dan arama motoru: ChatGPT Search piyasaya çıktı

OpenAI’dan beklenen hamle nihayet geldi. Yapay zeka devi, bir süredir “ChatGPT arama motoru” iddialarıyla gündemde kendine yer buluyordu. Söylentilerin ardından şimdi bu hayal gerçek oldu. Şirket yeni arama motorunu, birçok kişinin beklediği “SearchGPT” adında tamamen yeni bir internet sitesi olmak yerine, mevcut ChatGPT’nin sitesi ve Windows, Mac, akıllı telefonlar için ChatGPT uygulamalarına gelen bir güncelleme olarak kullanıcılara sundu.

ChatGPT Search adı verilen yeni hizmet sayesinde artık arama motoru ile konuştuğunuzda, artık sizin için daha iyi sonuçlar üreteceğini düşünüyorsa bir internet araması yapıp yapmaması gerektiğini sorabileceksiniz. Öte yandan istediğiniz zaman manuel olarak da bir arama başlatmanız mümkün olacak.

ChatGPT Search kimler tarafından kullanılabilir?

ChatGPT Search arama motoru şu anda ChatGPT Plus aboneleri için hemen kullanılabilir. Tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları bugün itibariyle yeni özellikten yararlanmaya başlayabiliyor. SearchGPT bekleme listesindeki kullanıcılar da yine aynı şekilde bugün yeni hizmete ulaşabilecek. ChatGPT Enterprise ve Edu kullanıcılarının ise önümüzdeki haftalarda hizmete erişim sağlayabileceği vurgulanıyor.

SearchGPT için bekleme listesi ise bugün kapatıldı. Bu nedenle henüz kaydolmadıysanız artık çok geç olacak. ChatGPT’nin ücretsiz kullanıcılarının ne zaman bu hizmeti kullanabilecekleri konusunda ise OpenAI şunları söylüyor: “Önümüzdeki aylarda tüm ücretsiz kullanıcılara sunulacak.”

ChatGPT Search nasıl çalışıyor?

ChatGPT istem çubuğuna baktığınızda, artık Search adında yeni bir arama simgesi karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu simgeye dokunduğunuzda, bir sohbete katılmak yerine ChatGPT’yi kullanarak Web’de arama yapmanız mümkün olacak.

OpenAI’nin bu hizmeti, aslında Google’ın arama motorunda halihazırda sunduğu yapay zeka özetlerine biraz benziyor. Fakat her metinden sonra kaynaklara kolayca ulaşabileceğiniz bir bağlantı linki sunuluyor. Kaynaklara tıklandığında ise alıntıları gösteren bir kenar çubuğu açılıyor.

OpenAI yeni arama motoru hizmeti için önemli işbirliklerine imza attı. İlk bilgilere göre şirket haritalar, hava durumu, hisse senetleri, spor ve haberler hakkında bilgi sağlamak için çeşitli endüstri kaynaklarıyla ortaklık kuruyor.

ChatGPT Search arama motoru hizmeti şu anda Google için ciddi bir tehdit olarak nitelendiriliyor. ChatGPT’nin doğal dil yetenekleri ile artık internetteki güncel bilgilere ulaşmanıza imkan sağlanıyor. Google’ın buna cevap olarak ne gibi hamlelerde bulunacağı ise şimdilik büyük bir merak konusu…

Son olarak dün ortaya çıkan raporlarda, Türkiye’de ChatGPT’ye Aralık ayından itibaren yüzde 20 KDV uygulanmaya başlayacağı öğrenildiğini de ekleyelim.

Peki ya siz ChatGPT Search arama motorunu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

