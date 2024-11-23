ChatGPT ilk kez Amazon ve Bing’i geride bıraktı

OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hızla büyümeye devam ediyor.

Eylül 2024'te ChatGPT, Amazon ve Bing'i ilk kez geride bıraktı.

Her geçen gün büyüyen ChatGPT, ayda 3,1 milyar kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

SimilarWeb tarafından aktarılan bilgilere göre ChatGPT, Eylül ayında 3,1 milyar ziyaretçiye ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekti. OpenAI’nin yapay zeka sohbet robotu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 112’lik etkileyici bir artışa imza attı.

Çarpıcı bir yükseliş elde eden yapay zeka hizmeti, bu sayede dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri arasına giriş yaptı. Hatta öyle ki ChatGPT’nin 2,6 milyar ziyaretçiye sahip olan Amazon gibi teknoloji devlerini bile arkasında bıraktığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde de büyük bir popülarite yakaladığı ifade edilen ChatGPT’nin ilk kez trafikte Bing platformunu geride bırakarak 442,9 milyon ziyaretçi elde ettiği ifade edildi. Microsoft’un arama motoru hizmeti bu süreçte 404,3 milyon ziyaretçi topladı. Eylül ayında gerçekleşen bu kırılma noktası, ayrıca yakın zaman önce duyurulan ChatGPT Search ile ilgili önümüzdeki süreçte açıklanacak verilerle alakalı beklentileri de artırdı.

ChatGPT kullanıcı sayısı her geçen gün hızla artıyor

Kasım 2021’deki lansman döneminden bu yana önemli bir büyüme elde etmeyi başaran ChatGPT, 2023 baharında 1,9 milyar ziyaretçi sayısıyla ulaştığı trafiğin o yılın yaz aylarında düşüş yaşamasından sonra yeniden bir toparlanma gösterdi. Hızla katlanarak büyüyen bir kullanıcı topluluğu oluşturan platform, küresel web trafiği sıralamasında 11. basamakta yerini aldı.

Öte yandan ChatGPT’nin büyümesinin yalnızca web sürümüyle de sınırlı olmadığı ifade edildi. Geçen yıl iOS ve Android cihazlarda piyasaya çıkan mobil uygulama aylık aktif kullanıcı sayısında her geçen gün büyük bir artış kaydediyor. Bu bağlamda ABD’de yıllık bazda yüzde 109, Birleşik Krallık’ta yüzde 200,7’lik bir artış olduğu vurgulanıyor. Küresel olarak Android uygulamasında ise aynı dönemde yüzde 249’luk bir artışa işaret ediliyor.

Açıklanan bu rakamlar ChatGPT’yi mobil senaryoda da avantajlı hale getiriyor. Yapay zeka hizmeti aktif kullanıcı sayısı açısından hızla Bing’in rakamlarına yaklaşırken, Birleşik Krallık’ta ChatGPT uygulaması popülerlik açısından halihazırda tüm rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Yine de ChatGPT’nin halihazırda sırasıyla 82 milyar ve 28 milyar aylık ziyaretçi sayısıyla zirvede oturan Google ve YouTube gibi devlerin epey bir gerisinde olduğunu hatırlatalım. Ancak buna rağmen platform, kısa sürede çarpıcı bir yükseliş yakalayarak istikrarlı bir gelecek ortaya koyuyor.

Eylül 2024’te en çok ziyaret edilen internet siteleri

SimilarWeb raporuna göre Eylül ayında en çok ziyaret edilen internet siteleri şu şekilde sıralanıyor:

google.com 82 milyar youtube.com 28 milyar facebook.com 12.3 milyar instagram.com 5.7 milyar whatsapp.com 4,5 milyar x.com 4.3 milyar wikipedia.org 3,8 milyar yahoo.com 3.4 milyar reddit.com 3.4 milyar yahoo.co.jp 3.2 milyar chatgpt.com 3.1 milyar yandex.ru 2,7 milyar amazon.com 2,6 milyar baidu.com 2,4 milyar tiktok.com 2.1 milyar microsoftonline.com 1,8 milyar bing.com 1,8 milyar netflix.com 1,7 milyar linkedin.com 1,7 milyar pornhub.com 1,7 milyar

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