Trump’tan 500 milyar dolarlık AI yatırımı: Stargate projesi nedir?

ABD lideri Donald Trump, dünyanın en büyük yapay zeka altyapısı projesini duyurdu.

Stargate adı verilen proje ile birlikte yapay zeka şirketleri 500 milyar dolarlık bir yatırımdan faydalanacak.

OpenAI CEO'su Sam Altman SoftBank CEO'su Masayoshi Son ve Oracle Başkanı Larry Ellison, Stargate projesi için bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkede yapay zeka altyapısının inşasını finanse etmek için 500 milyar dolara kadar özel sektör yatırımı yapacağını duyurdu. Alınan bu dikkat çekici karar aynı zamanda Çin hükümetinin bölgede kendi kendine yeterlilik arayışında verdiği sübvansiyonlara ABD’nin bir başka tepkisi olarak da görülüyor.

Donald Trump’a göre OpenAI, SoftBank ve Oracle, ABD’de 100 binden fazla istihdam yaratacak yeni veri merkezlerinin inşasından sorumlu olacak bir ortak girişime imza atıyor. CNN tarafından aktarılan bilgiler, ülkedeki AI altyapısını büyütecek Stargate isimli yeni şirketin ilk detaylarını bizlere sunuyor.

Stargate projesi nedir?

OpenAI CEO’su Sam Altman, SoftBank CEO’su Masayoshi Son ve Oracle Başkanı Larry Ellison dün Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’ın yanında göründü. Trump’ın “tarihin en büyük yapay zeka altyapı projesi” olarak adlandırdığı yeni ortak şirket duyuruldu.

Kurulan yeni Stargate şirketi için bu altyapının inşasını hızlandırmak için hemen 100 milyar dolar civarında yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Büyük veri merkezlerinden ilkinin şu anda Teksas eyaletinde inşaat halinde olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin yorumda bulunan OpenAI CEO’su Sam Altman, Trump’ın yeniden lider seçilmesinin bu yatırım için önemli olduğunu ifade ederek, “AGI’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde inşa edilmesini siz olmasaydık başaramazdık sayın başkan” dedi.

Törende Trump ayrıca şirketlerin yapay zeka veri merkezlerini kurabileceklerini ve bunlara güç sağlamak için kendi başlarına enerji üretebileceklerini de açıkça belirtti: “Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve isterlerse bu üretimi kendi tesislerinde çok rahat yapabilmelerini sağlayacağız.”

Elon Musk’tan eleştiri geldi

Milyarder iş insanı Elon Musk, OpenAI’nin Stargate projesi ile ilgili X’te paylaştığı bir gönderiye yanıt vererek Sam Altman ile tartışmaya girdi. Musk’ın açıklamasında “Ülke için iyi olanın şirketleriniz için her zaman ideal olmadığının farkındayım, ancak yeni görevinizde Amerika’yı sıklıkla ilk sıraya koymanızı bekliyorum” ifadeleri dikkat topladı.

Elon Musk ile Sam Altman arasındaki bu sorun aslında eskiye dayanıyor. Musk’ın OpenAI şirketinin kurucu ortağı olduğu, fakat 2018’de görevinden ayrıldığı biliniyor. Musk’ın OpenAI firmasına bir dizi dava açtığını da belirtmekte yarar var.

Bu nedenle piyasa analistleri, başkanın Stargate projesini “ABD için büyük bir zafer” olarak sunması nedeniyle bu anlaşmazlığın Musk’un Trump ile olan ilişkisini gerginleştirebileceğine inanıyor.