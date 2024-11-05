ChatGPT alternatifi Claude AI için Windows ve macOS uygulaması çıktı

Yapay zeka şirketi Anthropic, Windows ve macOS için Claude AI masaüstü uygulamalarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Şirket, Windows kullanıcıları için iki sürüm yayınladı. Bu sürümler x64 ve arm64 olarak tüm işlemci türleriyle geniş uyumluluk sağlıyor.

Claude AI masaüstü uygulaması şu anda beta aşamasında hizmet veriyor. Uygulama hem ücretsiz hem de premium kullanıcılara açık olarak sunuluyor. Aynı zamanda web sürümüne göre daha akıcı ve hızlı bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Claude AI masaüstü uygulaması neler sunuyor?

Windows ve macOS uygulamalarının arayüzü, favori olarak kaydedilen geçmiş sohbetler ve konuşmalar da dahil olmak üzere web sürümünün ana işlevlerini içeriyor. Aynı zamanda anında erişim için yeni bir klavye kısayolu (Ctrl + Alt + Space) gibi işletim sistemiyle entegrasyon öğeleri sunuyor.

Anthropic ayrıca Claude’un Android ve iOS’taki mobil uygulamaları için sesli komutlar aracılığıyla etkileşim kurmanıza olanak tanıyan sesli dikte desteği ekleyen bir güncelleme yayınladı. Bu da platformun kullanılabilirliğini daha da artıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

En son yenilikler, Anthropic tarafından bu yıl piyasaya sürülen Claude 3.5 Sonnet ve Claude 3.5 Haiku gibi gelişmiş kodlama yeteneklerine sahip iki modele ekleniyor. Şirket ayrıca Claude AI’nin ekrana bakarak, imleci hareket ettirerek ve yazarak bilgisayarları insan benzeri bir şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir özellik olan “Computer Use” modunu da açık beta olarak sunuyor.

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Claude AI, Windows ve macOS’ta nasıl indirilir?

Claude uygulamasını denemek isteyenler için indirme sayfasına erişmeniz ve uygulamanın işletim sisteminize uygun sürümünü seçmeniz gerekiyor. İndirme işlemi otomatik olarak başlayacak ve bu işlem tamamlandıktan sonra kurulumu başlatmak için indirilen dosyaya tıklamanız yeterli olacak.

İndirme işlemi yalnızca birkaç dakika sürecek. Kurulum tamamlandıktan sonra Claude uygulamasını açıp hesabınızla giriş yapabilir veya AI sohbet robotunu kullanmaya başlamak için kaydolabilirsiniz.

Son olarak Claude AI masaüstü uygulamasının, yakın zaman önce OpenAI tarafından yayınlanan Windows için ChatGPT programından kısa bir süre sonra geldiğini de belirtmekte fayda var. Şu anda masaüstü kullanıcıları her iki yapay zeka sohbet robotunu da kolaylıkla cihazlarına indirebilir.

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