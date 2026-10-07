Claude artık Google Docs, Sheets ve Slides içinde çalışıyor

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Anthropic, Claude'u Google Docs, Sheets ve Slides'a getiren Claude for Google Workspace eklentisini 6 Ekim 2026'da açık beta olarak sundu.

Eklenti tüm ücretli Claude planlarında çalışıyor ve Google Workspace Marketplace üzerinden kuruluyor.

Claude, varsayılan olarak her değişikliği uygulamadan önce kullanıcıdan onay istiyor.

Anthropic, yapay zeka asistanı Claude’u Google’ın ofis uygulamalarına taşıyan Claude for Google Workspace eklentisini 6 Ekim 2026 Salı günü açık beta olarak kullanıma sundu. Eklenti, tüm ücretli Claude planlarında Google Docs, Google Sheets ve Google Slides içinde çalışıyor.

Claude, kurulumdan sonra açık dosyanın yanındaki bir kenar çubuğunda yer alıyor. Böylece kullanıcıların metni ya da tabloyu Claude’a kopyalayıp yanıtı yeniden dosyaya taşıması gerekmiyor, asistan açık olan dosyayı okuyup doğrudan üzerinde değişiklik yapabiliyor. Anthropic, eklentiyle birlikte Claude sohbetinin içinden Google dosyaları oluşturup düzenlemeye imkan veren Docs, Sheets ve Slides bağlayıcılarını da beta olarak yayınladı.

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Claude for Google Workspace neler yapabiliyor?

Anthropic’in duyurusuna göre Claude, Google Docs’ta cümleleri düzeltebiliyor, başlıkları çevredeki biçimlendirmeyi bozmadan yeniden şekillendirebiliyor ve bölümleri yeniden kurgulayabiliyor. Örneğin bir belgedeki “sonraki adımlar” listesini tabloya dönüştürmek gibi işler de bu kapsamda yer alıyor. Önerilen düzenlemeler kenar çubuğunda kartlar halinde gösteriliyor.

Sheets tarafında Claude formül yazıyor, pivot tablo ve Sheets’in kendi grafiklerini oluşturuyor, gerektiğinde yeni sekmeler ekliyor. Veri birleştirme ve temizleme gibi işler için Python kodu çalıştırıp sonucu yeniden tabloya yazabiliyor. Slides’ta ise sunumun mevcut düzenlerini ve temasını kullanarak yeni slaytlar hazırlayabiliyor, bunun yanında üst üste binen öğeleri, okunması zor metinleri ve sayfa dışına taşan içerikleri tespit edebiliyor.

Düzenlemeler varsayılan olarak onaya bağlı

Eklentide iki çalışma modu bulunuyor. Varsayılan olarak açık gelen “düzenlemeden önce sor” modunda Claude her değişikliği onay kartı olarak sunuyor ve kullanıcının onayını bekliyor. “Tüm düzenlemeleri kabul et” modunda ise değişiklikler araya girmeden doğrudan uygulanıyor.

Claude yardım sayfasındaki ayrıntılara göre yapılan değişiklikler dosyanın sürüm geçmişinde görünüyor. Ancak beta sürümünün bazı sınırları var. Claude, Docs’taki yorumları okuyup çözümleyemiyor, düzenlemeleri de Docs’un öneri modu yerine doğrudan değişiklik olarak işliyor. Tek bir görev en fazla altı dakika sürebiliyor ve bu süre boyunca kenar çubuğunun açık kalması gerekiyor. Eklenti Chrome, Edge ve Safari’de çalışırken Firefox henüz desteklenmiyor.

Hangi planlarda var, nasıl kuruluyor?

Eklenti Pro, Max, Team ve Enterprise planlarında kullanılabiliyor, ücretsiz Claude hesaplarında ise yer almıyor. Kurulum Google Workspace Marketplace’teki Claude sayfasından yapılıyor. Kurulumun ardından bir Docs, Sheets ya da Slides dosyası açılıp Uzantılar menüsünden Claude seçildiğinde kenar çubuğu açılıyor. Tek kurulum üç uygulamanın hepsini kapsıyor, şirketlerde ise yöneticiler eklentiyi Google Yönetici Konsolu üzerinden tüm kuruluşa ya da belirli gruplara dağıtabiliyor.

Eklenti yalnızca açık olduğu dosyayı görüntüleme ve düzenleme izni istiyor. Anthropic, eklenti üzerinden gönderilen içeriklerin model eğitiminde kullanılmadığını ve girdilerle çıktıların 30 gün içinde sistemlerinden silindiğini belirtiyor. Kullanıcılar kenar çubuğunda, planlarında sunulan Claude modelleri arasından seçim yapabiliyor. Eklentiye erişim sağlayan Claude planlarının güncel fiyatları ise şöyle.

Plan Aylık ödeme Yıllık ödeme (aylık karşılık) Pro 20 dolar 17 dolar Max 100 dolardan başlıyor Yok Team (standart koltuk) Kullanıcı başına 25 dolar Kullanıcı başına 20 dolar

Türkiye’den kullanılabiliyor mu?

Türkiye, Anthropic’in Claude için desteklenen ülkeler listesinde yer alıyor. Eklenti de ücretli bir Claude hesabı ve Marketplace uygulaması kurmaya izin verilen bir Google hesabıyla kurulabildiği için Türkiye’deki ücretli Claude kullanıcıları eklentiye erişebiliyor. Şirket hesaplarında ise Marketplace uygulamalarının kurulup kurulamayacağına Workspace yöneticisi karar veriyor.

Google’ın kendi yapay zekası Gemini, Docs ve Sheets’te yan panelde zaten yer alıyor ve Google’ın açıklamasına göre Workspace Business Standard ve üzeri paketlere dahil olarak sunuluyor. Claude eklentisi ise Workspace paketinden bağımsız olarak ayrı bir Claude aboneliği gerektiriyor. 9to5Google da eklentinin daha çok Claude’u kullanmayı sürdüren ve Gemini yerine onu tercih eden kullanıcılara hitap ettiğini belirtiyor.