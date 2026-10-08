Claude Haiku 5.5 tanıtıldı, fiyatı Haiku 4.5’in onda birine indi

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Anthropic, küçük ve hızlı modeli Claude Haiku 5.5'i 7 Ekim 2026 Çarşamba günü kullanıma sundu.

Model, 100 bin tokene kadar olan isteklerde milyon token başına 0,10 dolar girdi ve 0,50 dolar çıktı fiyatıyla Haiku 4.5'ten yüzde 90 daha ucuza geliyor.

Haiku 5.5, Anthropic'in paylaştığı OSWorld ve Terminal-Bench gibi testlerde Haiku 4.5'i büyük farkla, GPT-6 Luna'yı ise daha küçük bir farkla geride bırakıyor.

Anthropic, en küçük ve en hızlı model ailesinin yeni üyesi Claude Haiku 5.5’i 7 Ekim 2026 Çarşamba günü kullanıma sundu. Model, 100 bin tokene kadar olan isteklerde milyon token başına 0,10 dolar girdi ve 0,50 dolar çıktı fiyatıyla geliyor. Bu fiyatlar, yaklaşık bir yıl önce tanıtılan Haiku 4.5’in onda birine karşılık geliyor.

Haiku 5.5, Eylül ayında tanıtılan Opus 5.5 ve Sonnet 5.5’in ardından Claude 5.5 ailesine katılan üçüncü model oldu. Anthropic yeni modeli özetleme, sınıflandırma, veritabanı sorguları, canlı müşteri desteği ve büyük modellerin yanında alt ajan olarak çalışma gibi yüksek hacimli işler için konumlandırıyor. Şirket aynı duyuruda Sonnet 5.5’in önbellek fiyatında da indirime gitti.

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Claude Haiku 5.5 fiyatı ne kadar?

Anthropic’in duyurusuna göre Haiku 5.5’in fiyatı, isteğin uzunluğuna bağlı olarak iki kademede belirleniyor. 100 bin tokene kadar olan isteklerde girdi için 0,10 dolar, çıktı için 0,50 dolar ödeniyor. Bu sınırın üzerindeki isteklerde ise fiyatlar beş katına çıkarak girdide 0,50 dolara, çıktıda 2,50 dolara yükseliyor. Şirketin verdiği bilgiye göre Haiku 4.5 ile yapılan isteklerin yaklaşık yüzde 90’ı alt kademede kalıyor.

Anthropic, üst kademeye taşan istekleri de hesaba katarak Haiku 5.5’in ortalamada Haiku 4.5’ten yaklaşık yüzde 75 daha ucuza çalıştığını belirtiyor. Ancak yeni model, Sonnet 5.5 ve Opus 5.5’te kullanılan güncellenmiş tokenizer’ı kullanıyor ve aynı iş için biraz daha fazla token harcıyor. Bu nedenle uzun girdilerle çalışan uygulamalarda isteklerin 100 bin token sınırını daha erken aşması mümkün. Yeni model ile önceki Haiku ve Sonnet 5.5’in milyon token başına fiyatları şöyle.

Model Girdi Çıktı Önbellek okuma Önbellek yazma Haiku 5.5 (100 bin tokene kadar) 0,10 dolar 0,50 dolar 0,01 dolar 0,125 dolar Haiku 5.5 (100 bin token üzeri) 0,50 dolar 2,50 dolar 0,05 dolar 0,625 dolar Haiku 4.5 1 dolar 5 dolar 0,10 dolar 1,25 dolar Sonnet 5.5 2 dolar 10 dolar 0,10 dolar 2,50 dolar

Sonnet 5.5 tarafında ise önbellekten okuma fiyatı duyuruyla birlikte milyon token başına 0,20 dolardan 0,10 dolara indi. Anthropic, bu indirimin ajan tabanlı işlerin çoğunda Sonnet 5.5’i yaklaşık yüzde 20 daha ucuz hale getirdiğini söylüyor. VentureBeat’in haberine göre Azure ve Google Cloud üzerinden Claude kullanan bazı müşterilere yeni fiyat önümüzdeki günlerde yansıyacak.

Haiku 5.5’in alt kademe fiyatları, OpenAI’ın küçük modeli GPT-6 Luna ile birebir aynı seviyede bulunuyor. Buna karşın iki model arasında üst kademenin başladığı noktada önemli bir fark var. VentureBeat’in karşılaştırmasına göre Luna’da yüksek fiyat 272 bin girdi tokeninin üzerinde devreye girerken Haiku 5.5’te bu eşik 100 bin tokende başlıyor.

Testlerde Haiku 4.5’i büyük farkla geride bıraktı

Anthropic’in paylaştığı test sonuçlarında Haiku 5.5, önceki nesle göre belirgin bir sıçrama yapıyor. Bilgisayar kullanımını ölçen OSWorld 2.1’de Haiku 4.5 yüzde 15,7’de kalırken yeni model yüzde 72,4’e ulaşıyor. Terminal-Bench 4.0’da ise Haiku 4.5 hiçbir görevi tamamlayamazken Haiku 5.5 yüzde 39,2 skor alıyor. Yine de VentureBeat bu skorun en yüksek çaba seviyesinde alındığını, varsayılan orta seviyede ise sonucun yüzde 20 civarında kaldığını belirtiyor.

Test Haiku 5.5 Haiku 4.5 GPT-6 Luna Sonnet 5.5 GDPval-AA v2.1 (Elo) 1620 735 1437 1840 OSWorld 2.1 %72,4 %15,7 %48,9 %83,9 Terminal-Bench 4.0 %39,2 %0 %16,4 %70,6 FrontierCode 1.1 %46,4 Yok %42,4 %52,1 Chartography (araçsız) %46,4 %6,4 %29,1 %61,6 Humanity’s Last Exam (araçlı) %57,4 %18,7 Yok %64,5

Yeni model, GPT-6 Luna’nın sonucunun paylaşıldığı tüm testlerde Luna’nın önünde yer alıyor, ancak hiçbir testte Sonnet 5.5’e yetişemiyor. Anthropic de Terminal-Bench gibi testlerin ölçtüğü karmaşık kodlama işleri için Sonnet 5.5 ve Opus 5.5’i önermeyi sürdürüyor. Haiku 5.5, düşükten en yükseğe beş kademeli çaba (effort) ayarı sunan ilk Haiku modeli olma özelliğini de taşıyor. Böylece geliştiriciler aynı modelde hız ve maliyet ile sonuç kalitesi arasında tercih yapabiliyor.

Modeli erken erişimde deneyen şirketlerin paylaştığı sonuçlar da benzer bir tablo çiziyor. Box, Haiku 5.5’in kendi değerlendirmesinde Haiku 4.5’ten 11 puan daha yüksek skoru yaklaşık yarı gecikmeyle aldığını açıkladı. Asana ise görev tamamlama gecikmesinin yüzde 30’dan fazla düştüğünü belirtiyor. Bu sonuçların tamamı şirketlerin kendi testlerine dayanıyor ve bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Haiku 5.5 hangi platformlarda kullanılabiliyor?

Haiku 5.5, Claude Platform’un yanı sıra Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure üzerinden kullanıma açıldı. Geliştiriciler modele API’de claude-haiku-5-5 kimliğiyle erişebiliyor. Claude’un geliştirici belgelerine göre model 1 milyon tokenlik bağlam penceresi ve 128 bin tokene kadar çıktı desteği sunuyor. Anthropic, modelin hizmet süresinin en erken 7 Ekim 2027’de sona ereceğini taahhüt ediyor. Anthropic’in duyurusu ise modelin Claude uygulamalarında hangi planlarda sunulacağına dair bir bilgi içermiyor.

Anthropic, Haiku 5.5 ile birlikte Python ve TypeScript yazılım geliştirme kitlerine bilgisayar ve tarayıcı kullanımı desteğini beta olarak ekledi. Güvenlik tarafında ise siber güvenlik kısıtlamaları Haiku 4.5’e göre sıkılaştırıldı. Model savunma amaçlı daha fazla göreve yardımcı olabiliyor, ancak sızma testi ve saldırgan tekniklerine yönelik istekleri reddediyor.

Şirket, Claude’un ücretli abonelerine yönelik yeni bir API kredisini de bu hafta kullanıma sunuyor. Max 5x abonelerine aylık 100 dolar, Max 20x abonelerine aylık 200 dolar, Team aboneliklerine ise kullanıcılar arasında paylaşılan 500 dolara kadar API kredisi tanımlanıyor. Krediler Claude Platform’daki tüm modellerde kullanılabiliyor. Anthropic iki gün önce de girişimlere yönelik Claude Startups programını genişletmişti.

Türkiye’den kullanılabiliyor mu?

Türkiye, Anthropic’in desteklenen ülkeler listesinde yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’deki geliştiriciler Haiku 5.5’i Claude Platform üzerinden doğrudan kullanabiliyor. API fiyatları diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de dolar üzerinden uygulanıyor.

Müşteri hizmetleri botları, belge özetleme ya da içerik sınıflandırma gibi işlerde Haiku 4.5 kullanan şirketler, model kimliğini değiştirerek yeni fiyatlardan yararlanabiliyor. Ancak yeni tokenizer aynı metin için farklı sayıda token ürettiğinden Anthropic, geçişte dikkat edilecek noktaları ayrı bir rehberde topladı. Haiku 4.5 ise şimdilik API üzerinden kullanılmaya devam ediyor.