Sony’den God of War’un 20. yılına özel Kratos temalı DualSense

God of War serisinin 20. yılına özel bir DualSense modeli tasarlandı.

Kratos'tan ilham alan kontrolcü, göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sınırlı sayıda üretilmesi planlanan cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz paylaşılmadı.

Sony Interactive Entertainment, State of Play etkinliğinde God of War 20. Yıl Dönümü Özel DualSense Kablosuz Kontrol Cihazı ürününü piyasaya sürüleceğini resmi olarak duyurdu. Kratos’tan ilham alan aksesuar, 3 Ekim’de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim 2025’te sınırlı sayıda satışa sunulacak.

Tasarım, PlayStation 2’de başlayan ve dört nesil konsol, iki taşınabilir konsol ve bir düzineden fazla oyuna yayılan serinin yirmi yılına doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde karşımıza çıkıyor. Ürün, karakterin gri tenini ve kırmızı dövmelerini çağrıştıracak şekilde tasarlanmış etkileyici bir görünüm ortaya koyuyor.

Kratos’un mirası DualSense’in üzerine kazındı

Özel tasarımlı kontrolcünün piyasaya sürülmesi, 2005 yılında PlayStation 2’de başlayan God of War’un 20. yıl kutlamalarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. O zamandan beri seri, Yunan panteonundan İskandinav mitolojisine doğru evrildi ve Kratos’u her zaman merkezi figür olarak tuttu.

Sınırlı sayıda üretilen DualSense, bu mirası güçlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda oyuncuların eline, Sparta Hayaleti’nin yirmi yıllık sanal savaşlar boyunca süren yolculuğunu sentezleyen bir nesne veriyor.

Kontrolcünün tasarımı, serinin yaratıcıları olan Santa Monica Studio tarafından yapıldı. Yardımcı sanat yönetmeni Dela Longfish, ekibin Kratos’un yolculuğunun en tanınabilir unsurlarını günlük bir nesneye nasıl dönüştürdüğünü şöyle açıkladı:

“Bu yıl God of War’un 20. yıl dönümünü kutlamak adına, bu dönüm noktasını yeni bir DualSense kontrolcü tasarımıyla kutlama fırsatından heyecan duyduk. Seriyi en iyi şekilde nasıl canlandıracağımıza karar verirken, kumandanın formunun Kratos’un omega dövmesine mükemmel bir şekilde uyduğunu hemen düşündük. Hangi God of War oyununu oynarsanız oynayın, kül kaplı gri tenine karşı kırmızı mürekkebinin şekli, Kratos’un hem Yunan hem de İskandinav destanlarındaki görünümünün en ikonik unsurlarından biridir. Ekibimiz, kumandanın renk seçiminde bu iki temel tonu da yansıtarak, her açıdan Kratos’u yirmi yılı aşkın süredir tanımlayan tasarıma özgün bir saygı duruşunda bulundu. Hayranlarınızın kumandayı beğenmesini umuyoruz ve yıllar boyunca Santa Monica Stüdyosuna gösterdiğiniz destek için hepinize yeterince teşekkür edemeyiz.”

Herkes bu DualSense modelini satın alamayacak

Özel tasarıma sahip DualSense modeli, başlangıçta belirli bölgelerde direct.playstation.com adresinde ve yetkili perakendecilerde satışa sunulacak. Sınırlı sayıda üretilen bir ürün olduğundan dolayı, bulunabilirlik ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Sony, stok ve lojistikle ilgili daha fazla detayın çıkış tarihi yaklaştıkça paylaşılacağını söylüyor. Fakat serinin sembolik anlamı nedeniyle talebin yüksek olmasının beklendiğini vurguluyor.

Cihazın resmi satışları 3 Ekim’de başlayacak. Amiral gemisi kontrol cihazı 23 Ekim’de resmen piyasaya sürülecek. Fakat ürünün Türkiye’de listeleneceğine dair şimdilik herhangi bir açıklama gelmediğini de eklemekte fayda var.