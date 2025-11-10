Battlefield 6 sızıntısı heyecan yarattı: 9 yeni oyun modu geliştiriliyor

Reklam

Electronic Arts'ın FPS oyunu Battlefield 6'nın kodlarında, henüz duyurulmamış toplam dokuz yeni çok oyunculu modunun dosya adları tespit edildil.

Yeni sızan modlar arasında Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown ve Tug of War yer alırken, dosyalarında "prototip" olarak etiketlenmeleri, bunların erken geliştirme aşamasında olduğunu düşündürüyor.

Gunmaster ve Tug of War gibi isimler, Call of Duty'deki Gun Game benzeri silah döngüsü veya itme-çekme temalı harita kontrol mücadeleleri gibi olası oynanış mekaniklerine işaret ediyor.

Electronic Arts’ın (EA) en yeni FPS oyunu Battlefield 6, piyasaya sürülmesinin ardından hem büyük ilgi gördü hem de bazı zorluklarla karşılaştı. Kullanıcı şikayetlerine yönelik hızlı yamalar ve sürekli oyuncu geri bildirimleri ile oyun, çıkışından beri hareketli bir süreç yaşadı.

Ancak Battlefield Studios, yeni içerik sunma konusunda henüz yolun başında olduğunu gösteriyor.

Dokuz yeni oyun modu kodlarda ortaya çıktı

Insider Gaming tarafından yapılan habere göre, Battlefield 6 oyununun dosyalarında henüz duyurulmamış dokuz yeni oyun modunun dosya adları keşfedildi. İlk sezon başlamadan önce, o dönemde mevcut olmayan altı çok oyunculu modun adı bulunmuştu.

Bunlardan Sabotaj ve Strikepoint’in ilk sezonda oyuna ekleneceği teyit edilmişti, geriye kalan dört mod ise hala resmi olarak duyurulmadı. Son sızıntıda ise ek olarak beş yeni modun daha izi tespit edildi; isimleri de Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown ve Tug of War olarak listeleniyor.

Daha önceki sızıntıdan kalan Raid, Payload, Squad Shootout ve Tank Hunt modları ile birlikte toplamda dokuz adet kullanılmayan ve duyurulmamış maç tipi bulunmuş oldu.

Yeni ortaya çıkarılan beş oyun modu, Battlefield 6’nın dosyalarında “prototip” etiketiyle yer alıyor. Etiket, modların henüz geliştirme aşamasının başlarında olduğunu işaret ediyor ve bu nedenle oyuna eklenmeleri zaman alabilir.

Oyun, şu anki mevcut 11 çok oyunculu modu (Sabotaj ve bu sezonun ilerleyen dönemlerinde gelecek Ice Lock hariç) ile zaten zengin bir içeriğe sahip.

Bazı mod isimleri, içerikleri hakkında ipuçları veriyor. Gunmaster modu, Call of Duty’deki Gun Game veya Valorant’taki Escalation gibi, oyuncuların her öldürme sonrasında farklı bir silaha geçmek zorunda kalacağı ve tüm silahları kullanarak kazanmayı hedeflediği bir yapıya sahip olabilir. Tug of War ise takımların belirli bir kontrol seviyesini ele geçirmek veya hedefleri ilk tamamlamak için yarıştığı, itme-çekme temalı bir modun habercisi gibi görünüyor.

Yeni içeriğin ne zaman yayınlanacağına dair kodlarda bir gösterge bulunmuyor. Battlefield 6’nın İlk Sezon yol haritasının son aşaması Aralık ayında başladığı için, sezonda yer almayan modlar 2026’ya kadar oyuncularla buluşmayabilir.