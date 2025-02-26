Bakan Uraloğlu’ndan 5G açıklaması: 2026’da Türkiye’de yayınlaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ağının Türkiye'ye ne zaman geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 5G ihalesinin başladığını ifade etti.

2026 yılında 5G'nin ülkemizde yaygınlaşmaya başlayacağı ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi” etkinliğinde yapmış olduğu konuşmada, ülkemizde 5G ağının ihale süreci ve kullanımına dair önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Uraloğlu konuşmasında “Türkiye’ye 5G ne zaman gelecek?” sorusuna cevap getirdi. Bununla birlikte Uraloğlu’nun konuşmasında 16 yaş altına sosyal medya yasağı ve ülkemizde fiber altyapının genişletilmesi gibi konulara dair ifadeler de yer aldı.

5G ihale süreci başladı

Ekonomim.com’un haberine göre Bakan Uraloğlu, Türkiye’ye 5G ağının 2026 yılında geleceğini ifade etti. Önümüzdeki yıl ilk sinyalleri almaya başlayacağımızı dile getiren Uraloğlu, bu sene 5G ihalesini gerçekleştireceklerini söyledi:

“5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026’da genel anlamda yaygınlaştırmaya sinyal almaya başlayacağız. Bunu beklemekteki amacımız, biraz daha yerliliğini geliştirmek hem de dışarıdan alacağımız ekipmanları daha doğru fiyatla almak.”

Bakan Uraloğlu, şu anda toplamda 36 bölgede 5G deneme lisansı verdiklerini söyledi. 5G’ye geçiş ile birlikte vatandaşların 10 kat daha hızlı bir ağ bağlantısına sahip olacağı söylendi. Uraloğlu’nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle oldu:

“Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık, Türk mühendisleri yaptı. Uydu üretimini sadece ülkemiz için değil bütün dünya için yapıp satma noktasında pazarlama çalışmalarımıza da başladık.”

Fiber altyapı alanı genişletilecek

Ülkemizde bugün itibariyle 580 bin kilometre fiber altyapı bulunduğu dile getiren Bakan Uraloğlu, hedeflerinin bu rakamı 800 bine çıkarmak olduğunu söyledi. Bakan fiber altyapıyla alakalı olarak şunları ekledi:

“Önümüzdeki süreçte hem 5G’ye geçiş, hem Türk Telekom’un imtiyazı ile ilgili devam eden süreçte daha fazla yatırım yapıp buradaki durumu daha yukarıdaki seviyelere eriştirmiş olacağız. Operatörlerin sorumluluğu binaya kadar fiberi getirmek. Ancak bazı eski binalarda hâlâ bakır kablo kullanılıyor. Bu da internet hızını ciddi şekilde düşürüyor. Mevcut altyapımızın kapasitesi çok daha yüksek olmasına rağmen, vatandaşlarımızın büyük bir bölümü ‘Bu hız bana yeter’ diyerek daha düşük hızda internet kullanıyor.”

16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda

Bakan Uraloğlu son olarak 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi konusunda da bilgi verdi. Beklenen düzenlemenin çok yakında gerçekleşeceği ifade edildi: