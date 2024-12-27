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    16 yaş altına sosyal medya yasağı için tarih belli oldu

    16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni düzenleme için tarih verdi.
    Güncelleme:
    Sosyal medya
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    • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altına sosyal medya yasağı ile ilgili konuştu.
    • Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre beklenen düzenleme, önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girecek.
    • Söz konusu düzenleme için dört bakanlığın ortak bir çalışma halinde olduğu ifade edildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altına sosyal medya yasağı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bir süredir konuşulan bu kısıtlama, çocukların ve gençlerin sosyal medyada karşılaşabileceği tehlikelere karşı önemli bir rol üstlenecek. Söz konusu düzenlemeye ilişkin gelen son detaylar, yasağın ne zaman başlayacağına dair önemli ipuçları veriyor.

    Bakan Uraloğlu dün akşam saatlerinde TV100 kanalında Erdoğan Aktaş’ın konuğu oldu. Güvenli internet ve sosyal medya üzerine gerçekleştirilen konuşmada Uraloğlu, çocukların sosyal medyadaki tehlikelerden nasıl korunacağına ilişkin alınacak tedbirler hakkında konuştu. Yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini açıkladı. İşte detaylar…

    Çocuklara sosyal medya yasağı 2025’in ilk aylarında uygulanacak

    Bakan Uraloğlu resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, 16 yaş altına sosyal medya yasağı ile ilgili merak edilen detayları paylaştı. Uraloğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

    “Kanaatimiz, 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayla ilgili belli kurallar getirmek. Sosyal medyada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bizim, insanımızı da çoluk çocuğumuzu da koruma refleksini göstermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Herkese sorumluluk yüklemek ve o sorumlulukla hareket etmek, biz bunu istiyoruz.”

    Sosyal medya

    Bununla birlikte Bakan Uraloğlu, şu anda dört bakanlığın bu konuda ortak bir çalışma halinde olduğunu dile getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ortaklığında şu anda önemli bir aşamaya gelinen düzenlemenin 2025 yılının ilk aylarında yürürlüğe gireceği dile getirildi:

    “Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. Bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmış oluruz.”

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    Geçtiğimiz haftalarda yine bu konuda açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu’nun daha önceki ifadeleri ise şöyle olmuştu:

    “İnsanların bilgiye erişimi, bunları ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından kıymetlidir. Ancak dijital dünya, özellikle çocuklarımızı ‘popülerlik, ‘beğeni’ ve ‘izlenme-görüntülenme sayısı’ faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir.

    Karşımızda kelimenin tam manasıyla ‘sosyal bir tehdit’ bulunmaktadır. Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir.

    Düzenlemenin temelinde internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak. Kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. Yüce Meclisimizden yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz.

    Birlikte hareket ederek, bu tehlikeyle başa çıkabilir, çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli bir gelecek sunabiliriz.”

    Son olarak benzer bir düzenlemenin Kasım ayında Avustralya hükümeti tarafından da alındığını belirtmekte fayda var. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medyanın çocukların sağlığına zarar verdiğini ve neticede böyle bir kısıtlamanın artık zorunda bir hal aldığını ifade etti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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