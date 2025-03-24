Kamera ve yapay zekalı Apple Watch modeli 2027’de gelecek

Apple gelecekteki akıllı saatlerinde önemli sürprizlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İddialara göre şirket, Apple Watch modellerine kamera entegre edecek.

Aynı zamanda Apple akıllı saatler yapay zeka desteğiyle güçlendirilecek.

Apple Watch akıllı saat modellerine kamera ve yapay zeka desteği entegre edileceği söyleniyor. Bunun yalnızca birkaç küçük AI özelliği ile sınırlı olmayacağı, akıllı saatlerin kullanımını yeniden tanımlayabilecek daha geniş bir proje olduğu ifade ediliyor.

Yıllardır Apple Watch’larda dahili kameraların varlığına dair patentler dolaşıyor. Ortaya çıkan son raporlar ise önceki patentlerden daha farklı bir yöne işaret ediyor. Apple bu teknolojiyi somut olarak uygulamaya koymaya ve bunu yapay zeka stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye kararlı görünüyor.

Apple Watch serisine kamera entegre edilecek

Bloomberg’den Mark Gurman, “Power On” adlı bülteninde gelecekteki Apple Watch’larda kullanılacak kameralar konusunu ele aldı. Bu kameraların yapay zekanın birçok işlevinde önemli rol oynayacağı ifade edildi. Bu sensörlerin başka uygulama alanlarına da sahip olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Apple Watch cihazları fotoğraf veya video çekmek için iPhone’a pratik bir alternatif sunabilir. Bu işlem, telefonu çıkarmaya gerek kalmadan doğrudan bilekten yapılabiliyor. Peki ya akıllı saatteki görüntü kalitesi akıllı telefonlarla yarışabilecek mi? Muhtemelen küçük boyutunun getirdiği alan kısıtlamaları göz önüne alındığında, cevap olumsuz olacaktır.

Hem Apple Watch hem de Apple Watch Ultra modellerinin kamera güncellemesini alabileceği tahmin ediliyor. Temel modelde sensör ekranın altında, Apple Watch Ultra’da ise daha büyük olmasından dolayı tepeye yakın yan tarafta kamera olabileceği söyleniyor.

Kameralı AirPods da yolda

Kameralı AirPods modeli ile ilgili de son zamanlarda birçok söylenti internette dolaşıyor. 2027 yılında Apple’ın hem akıllı saat hem de kablosuz kulaklık modellerine kamera entegre edeceği ve söz konusu ürünlerini tüketicilerle buluşturacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre Apple uzun bir süredir kamera ve AR desteğine sahip yeni bir AirPods modeli üzerinde çalışıyor. Geçen yıl konuya ilişkin önemli iddialarda bulunan analist Ming-Chi Kuo şu ifadelerle karşımıza çıkmıştı: