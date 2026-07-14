Meta’nın akıllı gözlükleri “sapık gözlüğü” olarak anılıyor: Kimse takmak istemiyor

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Meta'nın yapay zeka destekli akıllı gözlükleri, bazı erkek kullanıcıların kadınları gizlice kaydetmesi ve artan taciz vakaları nedeniyle "sapık gözlüğü" olarak anılmaya başlandı.

Yoğunlaşan tepkiler ve gizlilik ihlali endişeleri, cihaz sahiplerini akıllı gözlüklerini dışarıda kullanmaktan alıkoyuyor.

Tartışmalara ve davalara rağmen pazardaki liderliğini koruyan Meta ise gözlüklerin akıllı telefonların yerini alacağı vizyonunu sürdürüyor.

Meta’nın kameralı akıllı gözlükleri, artan gizlilik ihlalleri ve taciz iddiaları nedeniyle “sapık gözlüğü” damgası yiyerek kendi kullanıcılarını bile sokakta cihazı takmaktan alıkoymaya başladı. Engadget’in haberine göre vatandaşlar, gözlüğü takmaktan imtina ediyorlar.

Özellikle erkek sosyal medya fenomenlerinin, cihazı kadınlara yaklaşıp gizlice görüntü kaydetmek ve içerik üretmek amacıyla kullanması büyük tepki çekiyor. Üstelik bazı kullanıcıların gizli kayıtlarla mağdurlara şantaj yapmaya çalıştığı belirtiliyor. Meta’nın geçmişteki gizlilik ihlallerine yönelik iddialar da bunun üzerine tuz biber olmuş durumda.

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Geçmişte biyometrik verilerin kötüye kullanılmasıyla gündeme gelen dünyanın en büyük sosyal medya devinin, böylesi bir gözetime olanak tanıması birçok kişiyi rahatsız ediyor. Şirketin cihazlarına yüz tanıma özelliklerini entegre etmeye yönelik tartışmalı adımları da endişeleri artıran bir başka unsur olarak bulunuyor.

Meta akıllı gözlükleri “sapık gözlüğü” damgası

Giyilebilir teknoloji ürünü o kadar dışlayıcı bir konuma geldi ki, birçok kişi cihazı yalnızca “sapık gözlüğü” olarak adlandırmaya başladı.

Engadget’e konuşan bazı cihaz sahipleri, başlangıçta heyecanlı olsalar da yanlış kullanım ve gizlilik ihlali iddialarının kendilerini gözlükleri dışarıda takmaktan alıkoyduğunu ifade etti. Kullanıcılar, sokakta akıllı gözlükle görünme konusunda artık çekingen davranıyor.

“Birçok erkek ürünü mahvetti”

Seyahat içerikleri üreten Danielle isimli bir kullanıcı, Engadget’e yaptığı açıklamada, “Birçok erkek ve sergiledikleri davranışlar ürünü mahvetti” sözlerini kullandı. Çevresinde söz konusu cihazı takan birinin bulunmasından rahatsızlık duyacağını belirten içerik üreticisi, başkalarının da kendisinden rahatsız olmasını beklediğini söyledi.

“Bunları takan birinin yanında kendimi rahat hissetmezdim. Bu yüzden nerede olursam olayım, benim bunları taktığımda başkalarının da yanımda rahat hissetmesini beklemem.”

Serbest video yapımcısı Will Kujawa ise cihazı satın almayı düşündüğüne dair yaptığı paylaşımın ardından gelen yorumlar karşısında şaşkına döndüğünü ve tepkilerin yoğunluğu sebebiyle kararını gözden geçirdiğini aktardı. Kujawa süreci şu sözlerle anlattı:

“Eğer o gözlükleri takarsan temelde bir sapık olduğuna dair tüm yorumları gördüm ve ‘Belki de bunlara sahip olmak iyi bir fikir değildir’ dedim. Konuyu tam anlamıyla etraflıca düşünmemiştim… Yüzünüzde kamera taşımanın uygun olmadığı pek çok zaman oluyor.”

Zuckerberg geri adım atmıyor

Tüm tartışmalara rağmen Meta’nın akıllı gözlükleri, Google Glass gibi seleflerinden çok daha popüler bir konumda yer alıyor ve diğer teknoloji devleri de yarışa yetişmeye çalışıyor. Devam eden gizlilik davalarına ve cihaz aracılığıyla gerçekleştirilen istismarlara karşın şirket, yakın zamanda milyarder televizyon yıldızı Kylie Jenner ile çok konuşulan yeni bir kampanya başlattı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, akıllı gözlüklerin eninde sonunda akıllı telefonların yerini alacağından emin görünüyor. Satışların artmaya devam etmesi halinde, giyilebilir teknolojiyi çevreleyen tartışmaların daha da derinleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Meta, Haziran ayında Ray-Ban ile iş birliği olmadan ürettiği yeni akıllı gözlüklerini tanıttı.