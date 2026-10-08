Android XR’lı XREAL Aura gözlüğün fiyatı belli oldu, ön sipariş başladı

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XREAL, Android XR ile çalışan Aura gözlüğün fiyatını 7 Ekim 2026'da açıkladı ve rezervasyon sahipleri için ön siparişi başlattı.

12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürüm 1.279 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürüm 1.499 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Gözlük ilk olarak ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore'de satışa çıkacak, Türkiye ilk satış dalgasında yer almıyor.

XREAL, Google ve Qualcomm ile birlikte geliştirdiği Android XR’lı akıllı gözlüğü Aura’nın fiyatını 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıkladı. 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürüm 1.279 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürüm ise 1.499 dolar olarak fiyatlandırıldı. Daha önce rezervasyon yaptıran kullanıcılar aynı gün itibarıyla ön sipariş verebiliyor.

XREAL Aura Haziran ayında tanıtıldığında şirket yalnızca fiyatın 1.500 doları geçmeyeceğini söylemiş ve ürün için ücretli rezervasyon almaya başlamıştı. Açıklanan başlangıç fiyatı bu sınırın 221 dolar altında kaldı. Aura, Android XR ile çalışan ilk gözlüklerden biri olduğu için Google’ın platformunun gözlük tarafındaki ilk ticari ürünleri arasında yer alıyor.

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XREAL Aura fiyatı ne kadar?

XREAL’ın basın bültenine göre gözlük ilk aşamada ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore’de satışa çıkacak. İki yapılandırmanın bu ülkelerdeki fiyatları şöyle belirlendi.

Ülke 12 GB / 256 GB 16 GB / 512 GB ABD 1.279 dolar 1.499 dolar Kanada 1.829 Kanada doları 2.149 Kanada doları Japonya 229.800 yen 269.800 yen Güney Kore 1.990.000 won 2.290.000 won

Gözlük, 60-66 milimetre ve 66-72 milimetre göz bebeği mesafesine göre orta ve büyük olmak üzere iki boyutta sunuluyor. Boyut seçimi fiyatı değiştirmiyor, dolayısıyla iki sürüm arasındaki fark yalnızca bellek ve depolama kapasitesinden kaynaklanıyor.

Ön sipariş kimlere açık?

Ön sipariş şimdilik yalnızca 7 Ekim’den önce ücretli rezervasyon yaptıran kullanıcılarla sınırlı tutuluyor. Bu kullanıcılar gözlük boyutunu ve işlem biriminin yapılandırmasını seçerek satın alma işlemini tamamlayabiliyor. Yeni müşteriler ise öncelikli teslimat için şirketin sitesinden 199 dolarlık depozito ödeyebiliyor, ancak bu dönemde satın alma yapamıyor. Depozito tutarı gözlüğün fiyatından düşülüyor.

XREAL, genel satışın önümüzdeki haftalarda açılacağını belirtiyor. Şirketin ABD mağazasında ilk dört ülkedeki teslimatların yılbaşı alışveriş sezonundan önce başlaması beklendiği yazıyor. Kesin bir teslimat tarihi ise henüz verilmedi.

Gözlük ve işlem birimi birlikte çalışıyor

Aura, işlem gücünü gözlüğün çerçevesine değil, kabloyla bağlanan ayrı bir birime taşıyan bir tasarıma sahip. Telefon boyutundaki bu birimde Android XR’ı çalıştıran Snapdragon Reality Elite işlemci, 4.455 mAh pil, dokunmatik yüzey ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Kullanıcı birimi cebinde taşıyabiliyor ya da kıyafetine klipsle takabiliyor. Bu sayede gözlüğün ağırlığı 95 gramın altında kalıyor.

Gözlükte her göz için 1920×1200 çözünürlüklü ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunan Sony mikro OLED paneller bulunuyor. Görüş alanı 70 derece, dış ışığı beş kademede azaltabilen elektrokromik karartma ise ekrandaki içeriğe odaklanmayı kolaylaştırıyor. Android XR üzerinden Google Play uygulamalarına ve Gemini asistanına erişilebiliyor. Gözlük ayrıca bir bilgisayara bağlanarak harici monitör olarak da kullanılabiliyor. XREAL Kurucu Ortağı ve CEO’su Chi Xu, ürünü “Mekansal bilgi işlem yeni bir döneme giriyor ve XREAL AURA bu an için tasarlandı” sözleriyle tanımlıyor.

Rakiplerin fiyatlarıyla karşılaştırma

Aura’nın fiyatı, Meta’nın Eylül ayındaki Connect etkinliğinde tanıttığı VR gözlüğüne oldukça yakın. Gizmodo’nun aktardığına göre Meta VR Glasses 1.299 dolar fiyatla 2027 baharında satışa çıkacak ve o da işlem birimine kabloyla bağlı bir tasarım kullanıyor. İki cihaz arasındaki 20 dolarlık farkın yanında Aura’nın teslimatlarının daha erken başlaması da öne çıkıyor.

Aynı kategorideki diğer cihazlarla kıyaslandığında Aura’nın orta bir noktada durduğu görülüyor. Samsung’un Android XR ile çalışan başlığı Galaxy XR 1.799,99 dolarla satışa çıkmıştı. Snap Specs 2.195 dolar fiyata sahipken, tek gözde küçük bir ekran sunan Meta Ray-Ban Display 799 dolardan satılıyor.

Cihaz Tür Başlangıç fiyatı Meta Ray-Ban Display Ekranlı akıllı gözlük 799 dolar XREAL Aura Android XR’lı gözlük 1.279 dolar Meta VR Glasses VR gözlüğü 1.299 dolar Samsung Galaxy XR Android XR’lı başlık 1.799,99 dolar Snap Specs AR gözlüğü 2.195 dolar

XREAL Aura Türkiye’ye gelecek mi?

Türkiye, ilk satış dalgasındaki dört ülke arasında yer almıyor. XREAL diğer pazarların 2027’de geleceğini söylüyor, ancak bunların hangi ülkeler olacağını açıklamadı. Haziran’da rezervasyonların açıldığı İngiltere ve Avrupa ülkeleri de ilk dalgaya alınmadı.

Şirketin Aura sayfasında rezervasyonun desteklendiği ülkeler arasında ABD ve Japonya’nın yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri sayılıyor, ancak Türkiye bu listede de bulunmuyor. Dolayısıyla Aura’nın Türkiye’de resmi olarak satışa sunulup sunulmayacağı ve fiyatı şimdilik belirsiz. Desteklenmeyen ülkelerdeki kullanıcılar ise yalnızca e-posta adreslerini bırakarak gelişmelerden haberdar olabiliyor.