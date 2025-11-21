Apple’dan 3 bin TL’lik telefon tutacağı: Hikawa iPhone Grip Stand

Reklam

Apple, MagSafe destekli Hikawa Phone Grip Stand aksesuarını piyasaya sürdü.

Bu ilginç ürün, Apple'da erişilebilirliğin 40. yıl dönümünü kutlama amacıyla özel olarak tasarlandı.

Aksesuar, güvenli bir tutuş sağlamasının yanı sıra iki farklı açıda dikey ve yatay stand işlevi görüyor.

69.95 dolar fiyat etiketine sahip ürün, şimdilik yalnızca ABD'de satılıyor.

Apple bugün erişilebilirliğe odaklanan yeni bir premium aksesuarı Hikawa iPhone Grip Stand ile karşımıza çıktı. MagSafe uyumlu bir iPhone standı olarak lanse edilen ürün, yalnızca sınırlı sayıda üretiliyor ve belirli bölgelere satışa sunuluyor.

Şimdilik yalnızca ABD’de satışa çıkan yeni iPhone aksesuarı, kapsayıcı ve işlevsel bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte yeni ürün, şirketin erişilebilirliğe olan 40 yıllık bağlılığını da onurlandırıyor.

Reklam

Erişilebilirlik odaklı yeni MagSafe aksesuarı piyasaya çıktı

Los Angeleslı sanatçı Bailey Hikawa tarafından geliştirilen yeni aksesuar, görsel olarak alışılmadık bir tasarıma sahip. Ürün, sanat ve ergonomiyi bir araya getiriyor. Hikawa’nın yeni aksesuarla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Tutma mekanizması, iPhone’u sabit tutmak için gereken çabayı azaltırken, farklı tutuş biçimlerini desteklemek için kapsamlı bir görüşme süreci sonucunda tasarlandı.”

iPhone’un arkasına manyetik olarak takılan ve kolayca çıkarılabilen tutma yeri, aynı zamanda ayarlanabilir bir stand görevi görerek hem dikey hem de yatay kullanıma uygun bir şekilde kullanıcılara hizmet veriyor.

Apple, bu aksesuar için iki renk seçeneği sunuyor. Bunlar arasında Canlı floresan bir renk olan Chartreuse ve mermere benzeyen geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Crater olarak karşımıza çıkıyor.

Hikawa iPhone Grip Stand stokları birkaç saatte tükendi

Apple’ın yeni iPhone aksesuarı şu anda markanın internet sitesinde 69,95 dolar (yaklaşık 3 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor. Fakat ürünün stokları daha ilk günden tükenmiş görünüyor.

Şirketin ilerleyen saatlerde stokları yenileyebileceği tahmin ediliyor. Fakat aksesuarın Türkiye ve diğer ülkelerde satışa sunulması beklenmiyor. Muhtemelen ürün yalnızca ABD’ye özel olmaya devam edecek.

Öte yandan bu aksesuar, Apple tarafından yakın zaman önce duyurulan ve kısa sürede büyük ses getiren iPhone Pocket çapraz askılı çantanın hemen ardından geliyor. Söz konusu ürün de sınırlı sayıda üretilmiş ve sadece belirli pazarlarda satışa çıkmıştı.

Yaklaşık 10 bin TL’lik bir fiyata sahip olan iPhone Pocket da kısa sürede tüketicilerin yoğun ilgisini çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan ürün, tüm olumsuz eleştirilere rağmen büyük satış rakamlarına ulaştı.