Katlanabilir iPhone, Galaxy Z Fold 7’den daha uzun pil ömrü sunacak

Reklam

Apple'ın katlanabilir iPhone için 5.400 mAh ile 5.800 mAh arasında değişen pil kapasitelerini test ettiği söyleniyor.

Bu batarya kapasitesi, rakip Samsung Galaxy Z Fold 7'nin 4.400 mAh'lik piline kıyasla yüzde 22,7'ye varan önemli bir artış sağlayacak.

Şirketin stratejik yaklaşımı, incelikten ziyade kullanıcı konforuna öncelik verdiği yönünde değerlendiriliyor.

Söylentilere göre Apple, merakla beklenen katlanabilir iPhone için 5.400 mAh ile 5.800 mAh arasında kapasiteye sahip pilleri test ediyor. Ortaya çıkan raporlar, şirketin stratejisini değiştirerek daha ince bir tasarım yerine daha uzun pil ömrüne öncelik vermiş olabileceğinin ipuçlarını veriyor.

Dedikoduların doğrulanması halinde katlanabilir Apple telefonu, Galaxy Z Fold 7‘nin 4.400 mAh’lik bataryasından çok daha büyük bir pil ömrüne sahip olacak. Hatta raporlar, cihazın gelecekteki Galaxy Z Fold 8’i bile geride bırakabileceğine işaret ediyor.

Reklam

Apple’ın katlanabilir telefonu 5.800 mAh batarya ile gelebilir

Apple’ın bu yaklaşımı, mevcut katlanabilir cihazların en çok eleştirilen yönlerinden biri olan pil ömrüne yönelik yoğun bir şekilde odaklanacağının ipuçlarını veriyor.

Söylentilere göre 5.400 mAh’lik alt sınırda bile kapasite Samsung’un bugün sunduğundan önemli ölçüde daha yüksek olacak. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, bu yaz piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7 modelinde 4.400 mAh batarya yer alıyor.

Android Authority’nin haberine göre Samsung, 2019 yılında piyasaya sürülen orijinal modelden bu yana “Fold” serisinin pil kapasitesini güncellemedi. Şirket, birkaç nesil boyunca 4.400 mAh kapasiteyi korudu.

Söylentilere göre iPhone Fold’daki 5.400 mAh pil, doğrudan rakibine kıyasla ham kapasitede yaklaşık yüzde 22,7’lik bir artışı temsil edecek. Ayrıca 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 8’in nihayet 5.000 mAh’yi aşan bir bataryaya sahip olabileceği de belirtiliyor.

Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Apple gibi büyük şirketler, araştırma ve geliştirme aşamasında farklı donanım konfigürasyonlarıyla prototipleri test ediyor.

Yani şirketin şu anda 5.800 mAh pil test ediliyor olması, bunun nihai üründe kesin bir şekilde kullanılacağının garantisi değil. Dolayısıyla bununla alakalı kesin bir sonuca varmadan önce Apple’dan resmi bir açıklama beklemekte yarar var.

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, katlanabilir iPhone’un 24 MP ekran altı kamera ile geleceğine işaret ediyor. Ayrıca Apple’ın önümüzdeki sonbaharda, geleneksel lansman stratejisinden vazgeçip yalnızca 3 model duyuracağı söyleniyor.

İddialara göre bu modeller iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold/Ultra (ismi netleşmedi) olacak. Serinin diğer modelleri ise yaklaşık 6 ay sonra, 2027 yılında piyasaya sürülecek.