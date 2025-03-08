Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Tasarım Teknoloji

    Samsung Galaxy S25 Edge’in ekran ve tasarım detayları ortaya çıktı

    Nisan ayında resmi olarak duyurulması beklenen Galaxy S25 Edge modelinin ekran ve tasarım detayları sızdırıldı.
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Samsung ilk kez Ocak ayındaki Galaxy Unpacked'da sergilediği Galaxy S25 Edge'i nihayet Nisan ayında piyasaya sunacak.
    • Türkiye pazarına da gelmesi beklenen model hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
    • Cihazın ekran ve tasarım detayları belli oldu.

    Samsung Galaxy S25 Edge modelinin Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazla alakalı sızdırılan son bilgiler, özellikle de tasarım ve ekran konusunda bazı büyük değişikliklere işaret ediyor. Merakla beklenen akıllı telefonun Galaxy S25 serisindeki en ince model olarak öne çıkacağı ve serideki diğer modellerden önemli ölçüde farklı bir dış görünüme sahip olacağı görülüyor.

    Türkiye’de de satılacağı onaylanan cihazın birçok detayı henüz belirsizliğini koruyor. Fakat ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonla alakalı bazı temel özelliklerin daha net bir resmini bizlere çiziyor. Gelişmiş bir ekran deneyimine ev sahipliği yapacak ultra ince tasarımlı modelin akıllarda soru işareti oluşturan bazı ayrıntıları nihayet netlik kazanıyor.

    Galaxy S25 Edge, 6.65 inç ekranla gelecek

    Ice Universe tarafından X’te yayınladığı bir görüntü, yeni ultra ince telefonun ön yüzünün nasıl bir görünüme sahip olacağını yansıtıyor. Paylaşılan fotoğrafta Galaxy S25 Edge’in tam ekran boyutunu ortaya koyuyor.

    Merakla beklediğimiz cihazın 6.656 inç ekrana sahip olacağı. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S25+‘ın biraz daha büyük 6.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu biliniyor. Temel model olan Galaxy S25’in ise 6.2 inçlik bir ekrana sahip olduğu ekleyelim.

    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge’in ekran boyutu / Görsel: Ice Universe

    Cihazla alakalı ilgi çekici bir başka unsur ise ekran çerçeveleri tarafında oluyor. Yayınlanan sızıntıda, Samsung’un Galaxy S25 Edge’e özel bazı dokunuşlarda bulunduğu iddia ediliyor. Ekranın etrafındaki çerçeveler, amiral gemisi model Galaxy S25 Ultra’dakilerle karşılaştırılabilecek kadar ince bir yapıya sahip olacak.

    Bu nedenle Galaxy S25 Edge, taban ve Plus modellerinden daha küçük çerçevelere sahip olacak. Bu noktada Samsung’un seçimi mantıklı görünüyor, Zira buradaki amaç, ultra ince olacak şekilde tasarlanmış bir akıllı telefonun felsefesiyle tutarlı bir genel incelik fikrini iletmek olacak. Çerçevelerin simetrisi temiz ve uyumlu bir estetiğe katkı sağlayacak.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

    Daha önce Geekbench platformunda yapılan testler, Galaxy S25 Edge’in amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacağına işaret ediyor. Başlangıçta, güç verimliliği için optimize edilmiş 7 çekirdekli bir çip versiyonunun kullanılacağı yönünde bazı söylentiler vardı. GeekBench’ten ortaya çıkan veriler ise 8 çekirdekli bir CPU’yu ortaya koyuyor.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Heyecan uyandıran akıllı telefonun kalınlığının 6 mm’den az olacağı söyleniyor. Kullanıcı dostu bir mobil deneyime kapı aralayacak olan cihazın pil kapasitesinin ise 4.000 mAh’in altında olması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.