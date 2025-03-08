Samsung Galaxy S25 Edge’in ekran ve tasarım detayları ortaya çıktı

Samsung ilk kez Ocak ayındaki Galaxy Unpacked'da sergilediği Galaxy S25 Edge'i nihayet Nisan ayında piyasaya sunacak.

Türkiye pazarına da gelmesi beklenen model hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Cihazın ekran ve tasarım detayları belli oldu.

Samsung Galaxy S25 Edge modelinin Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazla alakalı sızdırılan son bilgiler, özellikle de tasarım ve ekran konusunda bazı büyük değişikliklere işaret ediyor. Merakla beklenen akıllı telefonun Galaxy S25 serisindeki en ince model olarak öne çıkacağı ve serideki diğer modellerden önemli ölçüde farklı bir dış görünüme sahip olacağı görülüyor.

Türkiye’de de satılacağı onaylanan cihazın birçok detayı henüz belirsizliğini koruyor. Fakat ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonla alakalı bazı temel özelliklerin daha net bir resmini bizlere çiziyor. Gelişmiş bir ekran deneyimine ev sahipliği yapacak ultra ince tasarımlı modelin akıllarda soru işareti oluşturan bazı ayrıntıları nihayet netlik kazanıyor.

Galaxy S25 Edge, 6.65 inç ekranla gelecek

Ice Universe tarafından X’te yayınladığı bir görüntü, yeni ultra ince telefonun ön yüzünün nasıl bir görünüme sahip olacağını yansıtıyor. Paylaşılan fotoğrafta Galaxy S25 Edge’in tam ekran boyutunu ortaya koyuyor.

Merakla beklediğimiz cihazın 6.656 inç ekrana sahip olacağı. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S25+‘ın biraz daha büyük 6.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu biliniyor. Temel model olan Galaxy S25’in ise 6.2 inçlik bir ekrana sahip olduğu ekleyelim.

Cihazla alakalı ilgi çekici bir başka unsur ise ekran çerçeveleri tarafında oluyor. Yayınlanan sızıntıda, Samsung’un Galaxy S25 Edge’e özel bazı dokunuşlarda bulunduğu iddia ediliyor. Ekranın etrafındaki çerçeveler, amiral gemisi model Galaxy S25 Ultra’dakilerle karşılaştırılabilecek kadar ince bir yapıya sahip olacak.

Bu nedenle Galaxy S25 Edge, taban ve Plus modellerinden daha küçük çerçevelere sahip olacak. Bu noktada Samsung’un seçimi mantıklı görünüyor, Zira buradaki amaç, ultra ince olacak şekilde tasarlanmış bir akıllı telefonun felsefesiyle tutarlı bir genel incelik fikrini iletmek olacak. Çerçevelerin simetrisi temiz ve uyumlu bir estetiğe katkı sağlayacak.

Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

Daha önce Geekbench platformunda yapılan testler, Galaxy S25 Edge’in amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacağına işaret ediyor. Başlangıçta, güç verimliliği için optimize edilmiş 7 çekirdekli bir çip versiyonunun kullanılacağı yönünde bazı söylentiler vardı. GeekBench’ten ortaya çıkan veriler ise 8 çekirdekli bir CPU’yu ortaya koyuyor.

Heyecan uyandıran akıllı telefonun kalınlığının 6 mm’den az olacağı söyleniyor. Kullanıcı dostu bir mobil deneyime kapı aralayacak olan cihazın pil kapasitesinin ise 4.000 mAh’in altında olması bekleniyor.