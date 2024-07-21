Xiaomi Mix Fold 4 iddialı özellikleri ile resmen tanıtıldı

Xiaomi yeni katlanabilir telefon modellerini karşımıza çıkardı. Markanın ilk katlanabilir kapaklı telefonu Xiaomi Mix Flip ile dikkatleri üzerinde toplayan şirket, aynı zamanda Samsung Galaxy Z Fold 6 cihazına rakip olacak Xiaomi Mix Fold 4 modelini de duyurdu.

IPX8 sertifikasıyla gelen ilk katlanabilir Xiaomi telefonu olma rolüne sahip bu cihaz, 30 dakika boyunca 1,5 metre derinlikte suya dayanıklılık gösteriyor. Leica tarafından tasarlanan lenslerle karşımıza çıkan ürün devasa pil kapasitesi ile öne çıkıyor. Xiaomi Mix Fold 4’ün teknik özellikleri, fiyatı ve diğer tüm merak edilen ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri

Boyutlar: 159,4 x 143,3 x 4,6 mm (açık), 159,4 x 73,1 x 9,5 mm (kapalı)

159,4 x 143,3 x 4,6 mm (açık), 159,4 x 73,1 x 9,5 mm (kapalı) Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 7,98 inç AMOLED ekran, 2.488 x 2.224 piksel çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık, ultra ince cam (UTG)

7,98 inç AMOLED ekran, 2.488 x 2.224 piksel çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık, ultra ince cam (UTG) Harici ekran: 6,56 inç AMOLED, 2520 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık

6,56 inç AMOLED, 2520 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 120 Hz değişken yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10 MP periskop telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10 MP periskop telefoto lens Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü Mevcut renkler: Mavi, siyah ve beyaz

Mavi, siyah ve beyaz Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC , kızılötesi sensör ve yanda parmak izi okuyucu

Selefine göre daha büyük bir boyuta sahip olan katlanabilir Xiaomi telefonu 500 bin kat kullanım ömrünü garanti eden güçlü bir menteşe sistemiyle geliyor. 9,47 mm kalınlığında olan cihaz açıldığında 4,59 mm’ye kadar küçülüyor. 226 gram ağırlığa sahip model Dragon Bone Engine 2.0 teknolojisiyle karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mix Fold 4 modeli 6,56 inç harici ekran ve 7,98 inç dahili ekranla geliyor. 2488 x 2224 piksel çözünürlük kalitesini destekleyen ekranlarda OLED panel yer alıyor. 120 Hz yenileme hızıyla muhteşem bir akıcılık sağlayan üründe HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision destekleri sunuluyor. Ayrıca telefon gün ışığında konforunuzu bozmayacak 3.000 nit tepe parlaklık içeriyor.

Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu Leica tarafından tasarlanan dörtlü kamera setiyle dikkat çekiyor. 50 MP ana kameraya sahip olan telefonda 12 MP ultra geniş açılı lens, 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens ve 5x yakınlaştırmalı 50 MP periskop telefoto lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kalbinde taşıyan Xiaomi Mix Fold 4 modelinde 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuluyor. 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh pil kapasitesini bünyesinde taşıyan katlanabilir telefon ısı dağılımı için ultra ince bir VC sistemi taşıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle çalışıyor.

Xiaomi Mix Fold 4 fiyatı

Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Çin’de piyasaya çıkan Xiaomi Mix Fold 4’ün satış fiyatı resmen açıklandı. Cihaz 8.999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 30 bin TL’ye tekabül ediyor.

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