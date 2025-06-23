iOS 26 Beta 2 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler

Apple bugün yeni iOS 26 Beta 2 güncellemesini geliştiriciler için yayınladı.

iPhone cihazlarının yanı sıra şirket iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, watchOS ve visionOS için de yeni Beta güncellemelerini sundu.

Geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar şu anda yeni güncellemeyi cihazlarına indirebilir.

Teknoloji devi Apple bugün iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 ve diğer işletim sistemleri için Beta 2 güncellemelerini resmen yayınladı. Geliştirici profiline sahip olan kullanıcılar yeni güncellemelere şu anda erişebilir.

Geliştiricilere sunulan bu yeni sürüm, Liquid Glass arayüzü için daha iyi okunabilirlik de dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Apple’ın iOS 26’dan itibaren bildirim alanı ve Denetim Merkezi’nin arka planına bulanıklık efekti ekleyerek kullanıcı geri bildirimlerini dinlediğini görebilirsiniz.

Aynı işlem macOS Tahoe güncellemesinde de uygulandı. Liquid Glass arayüzüne arka planlar için daha fazla bulanıklık efekti eklendi. Koyu tema etkinleştirildiğinde daha okunabilir hale getirmek için bazı alanlar koyulaştırıldı. Ayrıca çeşitli hatalar giderildi.

Öte yandan şirket watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26’nın ikinci Beta sürümlerini de geliştiricilere sundu. Ayrıca arayüzlere ince ayar getirildi. Apple tarafından ayrıntılı olarak açıklanmayan, ama sistemleri daha kararlı hale getirmeye yardımcı olan birkaç hata da ortadan kaldırıldı.

Son olarak iPhone cihazları için yayınlanan iOS 26 Beta 2 güncellemesinin yaklaşık 2.55 GB dosya boyutuna sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Şu anda güncellemeleri indirmek için bir Apple Developer hesabına ihtiyacınız olacak. Fakat genel Beta sürümleri Temmuz ayında yayınlanacak. O zaman tüm yeni özelliklere ilk bakışınızı atmak için Apple’ın Beta Yazılım Programına kaydolmanız gerekecek.

Hangi iPhone’lar bu güncellemeyi destekliyor?

Apple tarafından duyurulan yeni iOS 26 işletim sistemi şu iPhone modellerinde destekleniyor: