Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Apple Watch için büyük darbe: Satışlarda yüzde 19 gerileme

    Apple Watch satışları geçen yıl ciddi bir gerileme yaşadı. Şirket akıllı saatlerde üst üste iki yıldır "eksi" tablo ile karşılaşıyor.
    Apple Watch
    • Apple Watch satışları geçen yıl yüzde 19 düşüş yaşadı.
    • Bu düşüşün başlıca sebepleri arasında Apple Watch Series 10'da yeterince iyi yükseltmeler olmaması ve yeni Watch Ultra'nın gelmemesi belirtiliyor.
    • Öte yandan şirketin uygun fiyatlı bir akıllı saat piyasaya sunmamasının da tabloyu bu yönde etkilediği aktarılıyor.

    Apple Watch cihazları dünya genelinde büyük bir beğeni topluyor. ABD merkezli teknoloji devinin sunduğu akıllı saatler, şık tasarımları ve güçlü özellikleri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Fakat ne yazık ki bu cihazlar geçen yıl satışlarda ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldı.

    Apple’ın müşterilerine yeni ürünler sunmada çeşitli engellerle karşılaştığı biliniyor. Örneğin uzun zamandır beklenen kan basıncı izleme özelliğine sahip Apple Watch Series 10, yalnızca dış boyutlarda bir güncellemeyle sınırlıydı.

    Yonga setine daha az önem verildi. Bu da aynı güç kaynağı ünitesinin kullanılması anlamına geliyordu. En son tahminlere göre bu unsurlar, 2024’ün son çeyreğinde Apple Watch sevkiyatlarında beklenen yüzde 19 oranındaki önemli daralmayı açıklıyor.

    Apple Watch satışları neden düştü?

    Counterpoint Research’ün raporuna göre 2024 senesi, Apple’ın üst üste ikinci kez negatif işaretlerle karşılaştığı yılı temsil ediyor. Balbir Singh, yeni ve uygun fiyatlı bir Watch SE modelinin olmamasının satışlarda düşüşe neden olduğunu vurguluyor. Düşüşün diğer sebepleri arasında ise Apple Watch Series 10’da daha az çarpıcı güncellemeler ve Watch Ultra’nın halefinin olmaması ekleniyor.

    Yapılan araştırmalar, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra 3’ün yenilenen versiyonlarının piyasaya sürülmesiyle önümüzdeki aylarda sevkiyatlarda olası bir toparlanma yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak şirket, bu cephelerde de zorluklarla karşı karşıya.

    2024 Apple Watch satışları
    Görsel: Counterpoint Research

    Apple Watch SE 3 ile ilgili olarak daha önce gelen bilgiler, şirketin tamamen plastik bir gövde benimseyerek maliyetleri optimize etme girişimine işaret ediyordu. Fakat bu tercihin şirket içi ekipte pek de heyecan uyandırmadığı görülüyor.

    Apple olumsuz tabloyu lehine çevirebilir

    Satışları artırma potansiyeline sahip gelecekteki bir Apple Watch’a glikoz sensörünün entegre edilmesi için birkaç yıllık bir geliştirme süreci gerekiyor.

    Apple Watch Series 10’un prototipi, nihai üründe hiçbir zaman kullanılmayan gizemli bir sensörle ortaya çıktı ve bunun glikoz ölçümü için mi yoksa başka işlevler için mi olduğu hiçbir zaman açıklanmadı.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Apple günümüzde ise içsel analizler ve yıkıcı teknolojik yeniliklerin peşinde koşma gibi özellikler taşıyan bir dönüşüm içerisine girdi.

    Şirket, mevcut evrimsel zorlukların üstesinden gelmek ve sektörü yeni bir yöne yönlendirebilecek yenilikler sunmak için çalışırken, kamuoyunun beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor.

    Apple’ın gelecekteki akıllı saatlerinde ne gibi sürprizler sunarak bu tabloyu pozitife çevirmeye çalışacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.