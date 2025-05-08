Apple Watch için büyük darbe: Satışlarda yüzde 19 gerileme

Apple Watch satışları geçen yıl yüzde 19 düşüş yaşadı.

Bu düşüşün başlıca sebepleri arasında Apple Watch Series 10'da yeterince iyi yükseltmeler olmaması ve yeni Watch Ultra'nın gelmemesi belirtiliyor.

Öte yandan şirketin uygun fiyatlı bir akıllı saat piyasaya sunmamasının da tabloyu bu yönde etkilediği aktarılıyor.

Apple Watch cihazları dünya genelinde büyük bir beğeni topluyor. ABD merkezli teknoloji devinin sunduğu akıllı saatler, şık tasarımları ve güçlü özellikleri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Fakat ne yazık ki bu cihazlar geçen yıl satışlarda ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldı.

Apple’ın müşterilerine yeni ürünler sunmada çeşitli engellerle karşılaştığı biliniyor. Örneğin uzun zamandır beklenen kan basıncı izleme özelliğine sahip Apple Watch Series 10, yalnızca dış boyutlarda bir güncellemeyle sınırlıydı.

Yonga setine daha az önem verildi. Bu da aynı güç kaynağı ünitesinin kullanılması anlamına geliyordu. En son tahminlere göre bu unsurlar, 2024’ün son çeyreğinde Apple Watch sevkiyatlarında beklenen yüzde 19 oranındaki önemli daralmayı açıklıyor.

Apple Watch satışları neden düştü?

Counterpoint Research’ün raporuna göre 2024 senesi, Apple’ın üst üste ikinci kez negatif işaretlerle karşılaştığı yılı temsil ediyor. Balbir Singh, yeni ve uygun fiyatlı bir Watch SE modelinin olmamasının satışlarda düşüşe neden olduğunu vurguluyor. Düşüşün diğer sebepleri arasında ise Apple Watch Series 10’da daha az çarpıcı güncellemeler ve Watch Ultra’nın halefinin olmaması ekleniyor.

Yapılan araştırmalar, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra 3’ün yenilenen versiyonlarının piyasaya sürülmesiyle önümüzdeki aylarda sevkiyatlarda olası bir toparlanma yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak şirket, bu cephelerde de zorluklarla karşı karşıya.

Apple Watch SE 3 ile ilgili olarak daha önce gelen bilgiler, şirketin tamamen plastik bir gövde benimseyerek maliyetleri optimize etme girişimine işaret ediyordu. Fakat bu tercihin şirket içi ekipte pek de heyecan uyandırmadığı görülüyor.

Apple olumsuz tabloyu lehine çevirebilir

Satışları artırma potansiyeline sahip gelecekteki bir Apple Watch’a glikoz sensörünün entegre edilmesi için birkaç yıllık bir geliştirme süreci gerekiyor.

Apple Watch Series 10’un prototipi, nihai üründe hiçbir zaman kullanılmayan gizemli bir sensörle ortaya çıktı ve bunun glikoz ölçümü için mi yoksa başka işlevler için mi olduğu hiçbir zaman açıklanmadı.

Apple günümüzde ise içsel analizler ve yıkıcı teknolojik yeniliklerin peşinde koşma gibi özellikler taşıyan bir dönüşüm içerisine girdi.

Şirket, mevcut evrimsel zorlukların üstesinden gelmek ve sektörü yeni bir yöne yönlendirebilecek yenilikler sunmak için çalışırken, kamuoyunun beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor.

Apple’ın gelecekteki akıllı saatlerinde ne gibi sürprizler sunarak bu tabloyu pozitife çevirmeye çalışacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.