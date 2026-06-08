Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2’nin şarj özellikleri belli oldu

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Samsung'un yeni akıllı saat modelleri Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2, Çin'in 3C platformunda ortaya çıktı.

Sızan belgelere göre Galaxy Watch 9 modeli SM-L3550, Galaxy Watch Ultra 2 ise SM-L7150 model numaralarıyla kayıtlara geçti.

Her iki ürünün de 10W gücünde şarj hızını destekleyeceği doğrulandı.

Samsung’un yeni akıllı saat modelleri çok yakında piyasaya sürülecek. Henüz lansman tarihi resmi olarak doğrulanmayan Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 cihazları sürpriz bir şekilde kendini gösterdi. İlk defa somut olarak karşımıza çıkan bu modeller, Çin’de ortaya çıktı.

Çin’in düzenleyici kurumlarından biri olan 3C (China Compulsory Certificate) veritabanında listelenen yeni giyilebilir teknoloji ürünleri, şarj gücü konusunda akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Cihazın beklenenden daha yüksek bir güce sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca bu sertifikasyon, merakla beklenen lansmanın da yolda olduğunun ipuçlarını bizlere veriyor.

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Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2, 10W şarjla geliyor

SammyGuru’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 cihazları sırasıyla SM-L3550 ve SM-L7150 model kodlarıyla 3C platformunda görüldü. Sertifikasyon, her iki modelin de 10W şarjı destekleyeceğini resmi olarak onaylıyor.

Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 şarj özellikleri sızdırılmış olsa da ne yazık ki sertifikalarda batarya kapasitesi gibi daha fazla ayrıntı yer almıyor. Fakat Samsung’un önceki modellerle aynı yolu izlemesi halinde, her iki modelin de aynı kapasiteye sahip olması bekleniyor.

Samsung’un akıllı saat ailesinin, ekranın etrafında dönen çerçevesiyle öne çıkan “Classic” seçeneğini de içermesi bekleniyor. Bu da lansman stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Zira bu sürüm genellikle iki yılda bir piyasaya sürülüyor ve önceki nesilde de yer almıştı.

Samsung’un yeni akıllı saatleri bu yaz piyasaya çıkacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 22 Temmuz tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı lansman etkinliğinde yeni ürünlerini tüketicilere sunacak. Muhtemelen bu ürünler arasında 10W şarj gücüne sahip Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 cihazları da yer alacak.

Elbette ki etkinliğin tek sürprizi akıllı saatler olmayacak. Şirket ayrıca yaz lansmanlarında sürdürdüğü geleneği takip ederek yeni katlanabilir telefon modellerini de sahneye çıkaracak.

Bu yıl geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve iki farklı işlemci seçeneğine sahip olacağı öne sürülen Z Flip 8 cihazları tanıtılacak. Lansmanla birlikte bu modellerin Türkiye pazarında da satışa sunulacağı tahmin ediliyor.