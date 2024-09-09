Apple Watch Series 10 daha büyük ve ince ekranıyla tanıtıldı

Teknoloji devi Apple bugün düzenlenen It’s Glowtime etkinliğinde yeni nesil akıllı saat modelini piyasaya duyurdu. Apple Watch Series 10 güçlü özellikleri ile resmen tanıtıldı.

Samsung Galaxy Watch 7 ve Huawei Watch GT 4’e rakip olacak model yeniden tasarlanmış görünümüyle öne çıkarken, aynı zamanda fiziksel aktivitelerde sağlık ve performansın izlenmesine yönelik yeni özellikler getiriyor. Peki ya Apple’ın yeni akıllı saati neler sunuyor? İşte Apple Watch Series 10’un özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Apple Watch Series 10 özellikleri

Daha kavisli camlara sahip yeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Apple Watch Series 10 modeli 41 ve 45 milimetre olarak satılan önceki nesil modellerden çok daha büyük yeni boyut seçenekleriyle satışa sunulacak. Böylelikle ekranın okunabilirliğini artırmanın yanı sıra her modelin pilinin daha büyük olmasına olanak tanınacak.

Apple, OLED paneli için ekranın farklı açılardan görünürlüğünü artıran geniş açı teknolojisine sahip yeni bir kristal uyguladı. Apple’a göre her piksel daha geniş açılarda daha fazla ışık yayacak şekilde optimize edildi. Yeni ekran dakikada bir yerine saniye ibresiyle saniyede bir güncelleniyor.

Apple Watch Series 10 modelinin en öne çıkan özelliklerinden biri de ilk kez müzik ve podcast’leri doğrudan hoparlörden çalabilme yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz performans ve verimlilik konusunda büyük iyileştirmeler ortaya koyuyor. Sağlık odaklı bir dizi özelliğe ev sahipliği yapan ürün, watchOS ile akıcı bir deneyime kapı aralıyor.

Apple’ın yeni akıllı saati önemli iyileştirmeler vaat eden Apple S10 çipinden güç alıyor. Bu işlemci kullanıcı sağlığı takibini iyileştiren 4 çekirdekli bir Neural Engine ile destekleniyor. Arama yaparken ortam gürültüsünü azaltan özel bir teknolojiyle güçlendirilen ürün şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başarmış durumda.

Yalnızca 9,7 milimetre kalınlığındaki yeni akıllı saat, önceki modele göre yüzde 10 daha ince olup, şirketin son derece ince tasarımlı ürünler piyasaya sürme stratejisini sürdürüyor. Daha hafif bir tasarımla gelen model paslanmaz çeliğin yerini yüzde 10’a kadar daha hafifliği garanti eden Grade 5 titanyumla değiştiriyor.

Apple Watch Series 10 fiyatı

Apple’ın yeni akıllı saati 20 Eylül tarihinden itibaren ABD’de satışa çıkacak. Cihaz GPS desteklü sürümüyle 399 dolar, hücresel ağ desteğine sahip versiyonuyla ise 499 dolardan satılacak.