Polonya okullarda telefon ve akıllı saatleri yasakladı

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Polonya hükümeti, okullarda telefon ve akıllı saat kullanmasını yasakladı.

Yasak, hem devlet okullarında hem de özel okullarda geçerli olacak ve ders saatlerinin yanı sıra teneffüslerini de kapsayacak.

Polonya’nın bu hamlesi, Türkiye’nin 15 yaş altı sosyal medya kısıtlaması gibi küresel koruma dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda dünyanın birçok ülkesi, çocukların dijital güvenliğinin artırılmasına yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirmeye başladı. Bu bağlamda Türkiye’de de 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması yasalaşırken, son olarak Polonya’dan dikkat çekici bir adım geldi.

Başbakan Donald Tusk liderliğindeki kabine toplantısında bir araya gelen Polonya yönetimi, ülkede eğitim gören 16 yaş altındaki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerinin okul sınırları içerisinde telefon ve akıllı saat kullanmasını tamamen yasakladı. Son olarak kararın parlamento ve Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki tarafından onaylanması bekleniyor.

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Hükümet, çocukların dijital bağımlılığını azaltmak istiyor

Engadget’ın haberine göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, “Bu mükemmel bir çözüm değil, bunun farkındayız. Fakat yine de telefon ve internet bağımlılığı gibi ciddi bir sorunu ele almalıyız,” diyerek konuya ilişkin yaklaşımını özetliyor.

Tasarı, teneffüsler ve ders dışı etkinlikler de dahil olmak üzere okul günü boyunca cihaz kullanımını yasaklıyor. Öğrencilerin cihazlarını yanlarında getirmelerine izin verilecek. Fakat okulların ders bitene kadar bunlar için özel saklama alanları organize etmeleri gerekecek.

Bu kısıtlamalar öğretmenler ve diğer okul personeli ile kronik hastalıkları, engelleri veya diğer özel ihtiyaçları olan öğrenciler için geçerli olmayacak. Örneğin kan şekeri seviyelerini takip etmesi gereken çocuklar cihazlarını yanlarında bulundurabilecek. Diğerleri ise acil bir durumda kullanmak üzere akıllı telefonlarını yanlarında taşıyabilecek.

Tasarı tüm düzeylerde onaylanırsa, 1 Eylül’de başlayacak olan yeni akademik yılın başında yürürlüğe girecek.

Son olarak benzer yasakların halihazırda İtalya, Güney Kore ve Hollanda’da yürürlükte olduğu biliniyor. The Guardian’a göre Hollanda’daki sonuçlar, cep telefonlarına getirilen kısıtlamaların öğrencilerin konsantrasyonunu ve sosyalleşmesini iyileştirdiğini gözler önüne seriyor.