Vision Pro’yu iptal eden Apple, rotasını akıllı gözlüklere çevirdi

Apple, beklenen satış rakamlarına ulaşamayan ve yüksek iade oranlarıyla dikkat çeken Vision Pro başlık projesini rafa kaldırdı.

Şirketin yeni hedefi daha uygun fiyatlı ve yapay zeka destekli akıllı gözlükler üretmek oldu.

Konuyla ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Apple’ın düşük satış rakamları ve yüksek iade oranları sebebiyle Vision Pro karma gerçeklik başlığı modelini sonlandırarak odağını yapay zeka destekli akıllı gözlüklere çevirdiği iddia edildi. 2023 yılında gerçekleşen Apple WWDC etkinliğinde duyurulan ürün, uzamsal bilgisayar olarak karşımıza çıkarılmıştı.

MacRumors tarafından paylaşılan rapora göre Apple, M5 çipli yeni sürümün tüketici ilgisini çekmekte yetersiz kalmasının ardından Vision Pro hedeflerinden tamamen vazgeçti. Amerikalı kullanıcılar için bile yüksek görülen 3 bin 499 dolarlık fiyat etiketi ve yaklaşık 600 gramlık ağırlığı, cihazın en büyük handikapları arasında gösteriliyordu.

Vision Pro satış rakamları ve iade oranları hayal kırıklığı yarattı

Ekim 2025’te daha hızlı M5 çipi ve daha ergonomik “Dual Knit Band” ile güncellenmesine rağmen başlığın beklenen ilgiyi göremediği bildirildi. Şimdiye kadar toplamda yalnızca 600 bin adet satıldığı vurgulanan cihazın iade oranlarının diğer tüm Apple ürünlerini geride bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

Çoğu insan, iş yapmak ya da YouTube videolarını izlemek için Vision Pro gibi büyük ve ağır bir başlığı takmak istemiyor. Sızıntılarda, Vision Pro üzerinde çalışan donanım ekibinin halihazırda diğer departmanlara dağıtıldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz yıl iptal edilen daha uygun fiyatlı “Vision Air” projesinin ardından yaşanan yeni iptal kararı dikkatleri üzerine çekti.

İptal kararında yeni CEO John Ternus’un etkisi olabilir

Şirketin yeni CEO’su John Ternus’un, selefi Tim Cook’un aksine Vision Pro projesine pek sıcak bakmadığı biliniyor. Geçmişte MacBook, iPad ve AirPods gibi kitlelere hitap eden ürünlerde imzası bulunan Ternus, deneysel ürünlerden ziyade pratik ve geniş pazar payı hedefleyen projelere öncelik veriyor.

Apple artık stratejisini Ray-Ban Meta tasarımına benzer, entegre bir ekrana sahip olmayan ve yapay zeka odaklı uygun fiyatlı akıllı gözlüklere kaydırıyor. Ayrıca Vision Pro şefi Mike Rockwell de rotasını Siri ekibine yöneltmiş durumda. Kısa süre önce Google’ın Gemini yapay zeka modellerinin Siri’ye güç vereceği açıklanmıştı.

Apple’ın rakipleri de boş durmuyor

Apple tarafında bu tarz gelişmeler yaşanırken sanal gerçeklik pazarı da oldukça hareketli. Sektör lideri konumundaki Meta, Quest 4 modelini 2027 yılına erteledi. Diğer yandan Samsung, Galaxy XR başlık modelini üretmeye ve satmaya devam ederken Apple’a rakip olacak yepyeni “Galaxy Glasses” akıllı gözlükleri üzerinde de çalışıyor.

Son olarak Apple tarafından projenin iptaline dair henüz resmi bir açıklama gelmediğini ve Vision Pro M5 sürümünün satışının sürdüğünü de belirtmekte fayda var.